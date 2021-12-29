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Кожаные сумки задумали заменить банановыми

В Германии дизайнер текстиля Юян Сонг (Youyang Song) нашел безопасный для планеты аналог кожи. Специалист создал экологически чистый материал для сумок из банановой кожуры и водорослей, пишет Designboom, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В отличие от натуральной и синтетической кожи ткань под названием Peelsphere помогает сократить пищевые отходы, полностью разлагается на поверхности Земли, а ее производство не загрязняет атмосферу выбросами.

Материал из банановой кожуры и водорослей отталкивает воду, может быть разной степени мягкости и способен принимать любую форму - по задумке, он подойдет для создания и твердых папок для документов, и для податливой ткани для одежды.


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