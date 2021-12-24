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24 декабря 2021 18:11

Теперь линейки для Burberry будет создавать не Риккардо Тиши, а его друзья

Люксовый модный дом представляет новую инициативу под названием Friends and Family, в рамках которой будут приглашать новых дизайнеров и друзей бренда создавать коллекции для бренда, сообщает WomanEL, ссылаясь на buro247.ua.

Таким образом, теперь все пре-линейки креативный директор Риккардо Тиши будет создавать в коллаборации со своими друзьями, чтобы внести что-то новое в работу бренда и его ДНК.

Стоит отметить, что Burberry уже раскрыли имя первой приглашенной звезды, которой стала модель и транс-активистка Леа Т, что является давней подругой Тиши еще с того времени, как он работал в Givenchy. Так, сотрудничество работает над созданием запуска Pre-Fall - 2022, которую мы увидим уже в январе 2022 года.


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