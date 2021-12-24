24 декабря 2021
Названы самые модные платья 2022 года

Мода

09:13

  • 152
Названы самые модные платья 2022 года
Учим английский - 5 привычек, которые тебе помогут

Карьера

23 декабря 19:17

  • 248
Учим английский - 5 привычек, которые тебе помогут
6 признаков, по которым легко заподозрить мужчину в измене

Отношения

23 декабря 17:08

  • 277
6 признаков, по которым легко заподозрить мужчину в измене

24 декабря 2021 09:13

Названы самые модные платья 2022 года

Журналистка портала Who What Wear назвала модели платьев, которые обретут популярность в 2022 году. Список Эммы Спеддинг (Emma Spedding) появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам автора материала, трендовыми станут вязаные платья различных фасонов и длины. Подобные вещи из шерсти представлены в ассортименте таких марок, как Hush, Lou Lou Studio, Arket, Nanushka, Zara, H&M и других. Спеддинг также назвала одними из самых модных платья из сатина или атласа любого цвета.

Известно, что в топ-пять попала и одежда темного цвета с ярким контрастным принтом. "Такие платья можно легко стилизовать с черными колготками и короткими ботинками, что делает их одними из самых востребованных предметов гардероба прямо сейчас", - пояснила Спеддинг и добавила, что не теряют своей актуальности и платья черного цвета.

В заключение журналистка порекомендовала обратить внимание на оверсайз-наряды. Она пояснила, что лучше искать платья с объемными или удлиненными рукавами, широкими юбками или интересными деталями в области декольте. По ее словам, с такими вещами лучше всего смотрятся грубые ботинки.


Просмотров: 152

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

22 декабря 13:19

  • 333
5 потрясающих дизайнов френча на 2022 год - ФОТО

Мода

20 декабря 18:37

  • 487
Как одеться на Новый год, чтобы задобрить Черного Тигра: советы тантролога

Мода

20 декабря 16:09

  • 335
Топ-4 главных тренда в маникюре на зимний сезон - ФОТО