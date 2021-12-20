Топ-4 главных тренда в маникюре на зимний сезон - ФОТО

Вместе с погодой меняется настроение. Теперь вместо коричневых и черных оттенков сердце требует бордовые, синие, белые и зеленые цвета. А что насчет зимнего дизайна? В нашем новом материале спросили у эксперта, что будет актуально в праздничном сезоне. Спойлер - забытые тренды снова вернутся в моду.

Кошачий глаз

Наступающий новогодний сезон отличается от предыдущих возвращением былых популярных дизайнов. Как говорится, все новое - это хорошо забытое старое. Поэтому в эту новогоднюю ночь ваши ноготочки может украсить дизайн "кошачий глаз". Да-да, вы не ослышались. "Кошачий глаз" снова в моде! Его переливы были актуальны много лет назад, и сейчас он возвращается с большим разнообразием цветов и оттенков. И, как нам кажется, он вполне соответствует предстоящему году тигра.

Яркие акценты

Блестки, втирки, стразы - неотъемлемая часть праздничного маникюра. Этот сезон не стал исключением. Те, кто любят удивлять, могут украсить все пальцы россыпью камней и блесток. Любительницы скромного минимализма могут расставить акценты на один-два. В любом случае яркие переливы поднимут настроение всем!

Французский маникюр Тем, кто предпочитает сдержанность и универсальность, подойдет бессмертный дизайн - французский маникюр. Его можно сделать цветным или классическим, украсив стразами или блестками, линиями и рисунками.