Как одеться на Новый год, чтобы задобрить Черного Тигра: советы тантролога

В преддверии Нового года важно успеть все: придумать (и реализовать) сюрпризы, закрыть рабочие вопросы, составить образ. А главное - не сойти с ума в декабрьской суете, пробках и очередях. О том, где купить идеальный наряд и как стильно замиксовать детали аутфита, было сказано немало. Самое время обсудить, как одеться так, чтобы символ 2022 года благоволил вам и приносил удачу!

Самый любимый праздник уже совсем близко. Это время перемен, подведения итогов и планов. Но, чтобы оставить трудности позади и начать новую жизнь, наступающий год нужно встретить правильно. Как себя вести и что надеть - рассказали тантролог Алекс Айвенго и создатель бренда одежды Tender Cashmere Юлия Махова.

2022-й - время трансформаций

Хозяин предстоящего года - Черный Водяной Тигр. Он обладает смелостью, решительностью, готов к изменениям и движению вперед. Именно этих качеств так часто не хватает в жизни, чтобы начать действовать.

В новом году необходимо настроиться на то, что вы будете смело принимать решения и реализовывать поставленные цели. В противном случае Черный Водяной Тигр будет работать против вас и последующие 12 месяцев пройдут не слишком продуктивно.

Мастер женских кругов, эксперт по раскрытию потенциала и автор книг по трансформации мышления

Символу года сопутствуют две стихии: дерево и вода. Дерево символизирует рост и развитие, а вода - все, что связано с нашими чувствами и эмоциями. Эксперт утверждает, что стихия воды направит на самовыражение и воплощение идей, а дерево поможет точно сформулировать цель и преодолеть трудности на пути к ней.

Новый год 2022-й: цвета и ткани

Алекс Айвенго рекомендует внимательно выбирать цвета - они должны быть чистыми и смелыми. Хозяину 2022 года по нраву придутся "водные" цвета: голубой, бирюзовый, синий и серебристый. А еще оттенки стихии дерева: коричневый, бежевый, песочный, зеленый, золотистый. Палитра, передающая стихии, принесет вам удачу и расположение Тигра в этом году.

Отложите одежду с яркими или "кошачьими" принтами до другого случая. Тигр не терпит конкуренции. Что касается материалов, нежелательно надевать синтетику и мех, лучше использовать вещи из органической ткани.

Как одеться на Новый год 2022-й

Новый год - отличный повод раскрыться и засиять. Поэтому наряды с пайетками и стразами будут актуальны и уместны. Акцент можно сделать на жакете, аксессуарах, обуви или украшениях. Кроме этого, в тренде снова "оперные" перчатки из атласа, кружева и кожи. Они отлично дополнят образ, если празднование проводится в ресторане.

Вы можете надеть что-то смелое, подходящее именно вам. Не думайте о том, что скажут другие. Черному Водяному Тигру неважно чужое мнение, авторитет для него - он сам. С символа года стоит взять пример.

Черный Водяной Тигр любит камни, поэтому стоит выбирать сережки, кольца и ожерелья с лунным камнем, белым опалом, жемчугом или цирконом.

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