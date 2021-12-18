3 идеи образов на Новый год в главном цвете 2022 - ФОТО

Совсем скоро мы будем отмечать Новый год 2022, который по китайскому календарю является годом голубого водяного тигра, а значит наряды в синем и голубом оттенке будут наиболее выигрышным вариантом для вечеринки, сообщает WomanEL, ссылаясь на cosmo.com. Предлагаем 3 идеи образов на Новый год в главном цвете 2022.

Костюм

Отличный способ выделиться из толпы и примерить главный цвет 2022 года это надеть костюм в насыщенном синем оттенке или в каком-то более интересном тоне голубого. Кроме того, можно надеть пиджак на голое тело и дополнить зону декольте соблазнительным украшением.

Пайетки

Платья никто не отменял и модели в такой цветовой гамме выглядят по-настоящему эффектно. Если же вы хотите примерить что-то не совсем классическое и ощутить атмосферу праздника на все 100%, то попробуйт платье с пайетками.

Комбинезон

Еще один тренд зимы 2021 года это комбинезоны, которые также отлично подходят для праздников. При этом, можно выбирать не только строгие варианты, но и модели из трикотажа, которые дадут возможность полностью отдаться танцам и веселью.

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