18 декабря 2021
3 идеи образов на Новый год в главном цвете 2022 <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

18:33

  • 110
3 идеи образов на Новый год в главном цвете 2022 - ФОТО
Как убрать весь негатив в доме, чтобы начать Новый год с чистой энергией

Опросы

16:30

  • 163
Как убрать весь негатив в доме, чтобы начать Новый год с чистой энергией
Картофель действительно поможет вам не полнеть: есть несколько «но»

Здоровье

14:17

  • 190
Картофель действительно поможет вам не полнеть: есть несколько «но»

18 декабря 2021 18:33

3 идеи образов на Новый год в главном цвете 2022 - ФОТО

Совсем скоро мы будем отмечать Новый год 2022, который по китайскому календарю является годом голубого водяного тигра, а значит наряды в синем и голубом оттенке будут наиболее выигрышным вариантом для вечеринки, сообщает WomanEL, ссылаясь на cosmo.com. Предлагаем 3 идеи образов на Новый год в главном цвете 2022.

Костюм

Отличный способ выделиться из толпы и примерить главный цвет 2022 года это надеть костюм в насыщенном синем оттенке или в каком-то более интересном тоне голубого. Кроме того, можно надеть пиджак на голое тело и дополнить зону декольте соблазнительным украшением.

Пайетки

Платья никто не отменял и модели в такой цветовой гамме выглядят по-настоящему эффектно. Если же вы хотите примерить что-то не совсем классическое и ощутить атмосферу праздника на все 100%, то попробуйт платье с пайетками.

Комбинезон

Еще один тренд зимы 2021 года это комбинезоны, которые также отлично подходят для праздников. При этом, можно выбирать не только строгие варианты, но и модели из трикотажа, которые дадут возможность полностью отдаться танцам и веселью.

womanel.com


Просмотров: 112

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

10 декабря 15:51

  • 408
Как нарядить ёлку на Новый год 2022 по версии магазинов John Lewis - ФОТО

Мода

10 декабря 11:21

  • 267
Импульсивные покупки: помогает ли шопинг в борьбе со стрессом

Мода

7 декабря 12:22

  • 313
12 причесок киногероинь, которые нас вдохновляют на модные подвиги