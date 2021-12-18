18 декабря 2021
Стилисты назвали пять устаревших трендов 2021 года

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18 декабря 2021 09:36

Стилисты назвали пять устаревших трендов 2021 года

Редакторы модного портала Who What Wear назвали несколько устаревших модных тенденций, от которых следует отказаться в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, стилисты перечислили пять ныне неактуальных трендов уходящего года. В первую очередь, эксперты порекомендовали воздержаться от принтов в виде шахматной доски. Кроме того, по их словам, из моды вышла обувь на высокой платформе.

Также в 2022 году специалисты посоветовали отказаться от ношения спортивных костюмов на улице. "Я понимаю, что все мы нуждались в комфорте в 2021 году, но сейчас я не могу дождаться, когда надену нормальную одежду и уберу подальше свои треники", - поделилась редактор Эмма Спеддин (Emma Speddin).


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