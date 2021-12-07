7 декабря 2021
12 причесок киногероинь, которые нас вдохновляют на модные подвиги

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12 причесок киногероинь, которые нас вдохновляют на модные подвиги
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7 декабря 2021 12:22

12 причесок киногероинь, которые нас вдохновляют на модные подвиги

Девушки по ту сторону экрана всегда вызывали (и вызывают) особенный интерес у модниц - их образы вдохновляли на эксперименты, а некоторых даже на подвиги. На каждую эпоху приходилось по своей "кинозаконодательнице моды". Самой популярной была, пожалуй, платиновая блондинка Мэрилин Монро. Сравниться с ней по популярности может только героиня Одри Хепберн - Холли Голайтли из "Завтрака у Тиффани". Холли так любила бриллианты, что даже в волосах носила брошь. Знаменитую длинную стрижку с челкой, как у Джейн Биркин, носили все модницы в 1960-е, а спиральки на ушах, как у Кэрри Фишер в фильме "Звездные войны", пусть и кажутся немного комичными, но все равно не сдают свои позиции и сегодня. Короткие стрижки 1990-х, как у Кэмерон Диас и Деми Мур, или пышные рыжие кудряшки, как у Джулии Робертс, до сих пор вдохновляют модниц. Мы собрали для вас двенадцать культовых стрижек из кино разных времен, которые не теряют своей актуальности и сегодня.

vogue.ru


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