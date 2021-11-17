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Dior обвинили в уродовании азиатских женщин в новой рекламе

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17 ноября 2021 18:34

Dior обвинили в уродовании азиатских женщин в новой рекламе

Французский дом моды Dior раскритиковали в сети из-за новой рекламной кампании. Соответствующую информацию публикует Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фотохудожница Чэнь Мэн (Chen Man) представила снимок, снятый специально для каталога Dior, на выставке в Шанхае. На размещенном кадре запечатлена азиатская женщина в традиционном костюме с макияжем в стиле smoky eyes и сумкой Lady Dior в руках. Ее волосы собраны в пучок, а лицо украшают веснушки.

Фотография вызвала гнев со стороны местных жителей. Так, редакторы государственной газеты Beijing Daily обвинили люксовый бренд в уродовании внешности азиатских женщин. По их словам, рекламное изображение заставляет китайских покупателей чувствовать себя неуютно, поскольку модель на фото имеет "жуткие глаза и мрачное лицо".

"Фотограф подыгрывает брендам или эстетическим вкусам западного мира. Китайское видение красоты и искусства не должно быть искажено ее видением", - говорится в публикации издания.

Известно, что представители Dior не давали комментариев по поводу случившегося.


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