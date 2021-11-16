Модные стрижки и причёски зимы 2022

Какие причёски и стрижки будут модными в 2022 году? Самое время задуматься над этим вопросом, ведь для некоторых трендов причёсок 2022 понадобится отрастить длинные волосы, а также приобрести необходимые аксессуары.

Следующий год обещает порадовать разнообразием причёсок, стилей и цвета, так что даже самая привередливая модница обязательно найдёт подходящий тренд.

Классическая чёлка

Зимой чёлки доставляют немало неудобств своим обладательницам, ведь так сложно совместить красивую укладку с шапкой. Неудивительно, что к холодному сезону многие девушки предпочитают либо отращивать чёлку и прятать её под шапку, либо отрезать чёлку покороче, чтобы волосы не попадали в глаза. Именно для второго типа стилисты рекомендуют классические чёлки, которые как раз набирают популярность.

Ретроукладка Фарры Фосетт

Укладка в стиле 70-х, олицетворением которой стала актриса Фарра Фосетт, снова в моде. В этот раз ретроукладка получила популярность благодаря тиктокерам, для которых она стала настоящим открытием. А главное, крупные локоны отлично сочетаются с головными уборами!

Заколки "крабики"

Ещё одна "новинка" из прошлого, знакомая многим современным модницам лишь по фильмам двадцатилетней давности. Кто-то с интересом изучает новый аксессуар для волос и выкладывает результаты в ТикТок, а кто-то с облегчением узнаёт, что заколки крабики теперь можно носить не только дома.

Стрижка шегги

Эту стрижку уже называют одним из главных модных открытий 2021 года и прогнозируют ей большую популярность в следующем году. Нарочитая взлохмаченность, небрежные локоны и "продуманный" беспорядок. Как раз то, что нужно для сезона шапок, когда каждая вторая причёска так и выглядит.

Классическое каре

Противоположностью шегги стал ещё один тренд стрижек и причёсок 2022 года - классическое каре. Гладкие прямые волосы могут показаться слишком скучными по сравнению с другими причёсками. Поэтому стилисты предлагают дополнять классические каре ярким необычным цветом волос. Каким? Пока в тренде по-прежнему розовый, синий и зелёный.

Косички возле лица

Пара косичек, обрамляющих лицо, очень мило смотрятся с головным убором. Косички, кстати, тоже впервые появились в 90-х и, как и многие тренды того времени, снова стали актуальными.

Светлые пряди у лица

Возле лица модно оставлять не только косички, но и светлые пряди.

Ультракороткие стрижки

И наконец, для тех, кому хочется кардинальных перемен, стилисты рекомендуют короткие стрижки на зиму. Ну а с весны можно снова отращивать волосы.

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