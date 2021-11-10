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Облегающая водолазка и драматичные стрелки: Моника Беллуччи предстала в роковом образе <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Облегающая водолазка и драматичные стрелки: Моника Беллуччи предстала в роковом образе - ФОТО
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Облегающая водолазка и драматичные стрелки: Моника Беллуччи предстала в роковом образе - ФОТО

Моника Беллуччи - один из известных секс-символов в мире. По сей день знаменитая актриса не перестает волновать публику своей красотой и идеальной фигурой. В сентябре она приняла участие в спектакле Maria Callas: Letters & Memories, который состоялся в театре Одеон Герода в Афинах. Звезда вышла на сцену в изящном облегающем платье, верх которого выполнен из прозрачной черной сетки.

Но совсем недавно появились афиши этого спектакля с портретом Беллуччи. На черно-белом снимке актриса предстала в черной облегающей водолазке, с собранными назад волосами и драматичными стрелками.

wmj.ru


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