Снуд - незаменимая вещица в гардеробе! - ФОТО

Снуд, или, как его еще называют, шарф-хомут, связанный по кругу, актуален и для детей, и для взрослых, причем вне зависимости от их пола и возраста. Он не только великолепно защищает от ветра и холода, но и дарует своим счастливым обладателям массу возможностей в создании самых разнообразных образов, начиная от строгого делового стиля и заканчивая гораздо более раскрепощенным неформальным стилем. Чем же именно снуд отличается от обыкновенных шарфов, и почему им не помешало бы обзавестись абсолютно каждой моднице?



Что это такое?

Снуд - внешне похожий на хомут связанный по кругу шарф, концы которого не просто скрепляются между собой, а позволяют создавать ощущение бесконечности из-за полнейшего отсутствия швов. Именно поэтому у снуда есть и два других говорящих названия: шарф-хомут (из-за внешнего сходства с хомутом) и шарф-труба (из-за того, что в разложенном виде такой шарф очень сильно напоминает горловину от популярного нынче свитера-гольфа, правда, снуд будет все-таки подлиннее и пошире).

Основные преимущества

По сути, снуд представляет собой универсальный шарф, который смело можно носить великим множеством различных способов! И, надо заметить, преимуществ у такого предмета гардероба действительно немало:



Практичность. Снуд выполняет не только роль шарфа - в ряде случаев он вполне способен заменить и капюшон с шапкой или же какой-либо иной головной убор!



Актуальность. Пожалуй, в наши дни не найдется ни одного журнала мод, в котором было бы невозможно найти хотя бы одну фотографию снуда!



Унисекс. Классические снуды с одинаковым успехом могут носить как мужчины, так и женщины, так что представительницы прекрасного пола при желании иногда могут заимствовать снуды у своих вторых половин - особенно здорово такие варианты будут смотреться с косухой и джинсами-бойфрендами.



Красота. Снуд - вещица зачастую очень красивая и стильная, и при умелом подходе с его помощью не составит особого труда заметно преобразить даже самый обыденный образ!



Доступность. Стоят снуды, как правило, недорого, так что позволить себе хотя бы наипростейшую модель может абсолютно каждый!

Где купить?

В настоящее время приобрести снуд не составит особого труда практически в любом магазине одежды и аксессуаров, и огромное разнообразие моделей позволяет с легкостью приобрести вариант на любой вкус и на любой бюджет! Кстати, люди, которые увлекаются рукоделием, запросто могут смастерить себе шарф-хомут и самостоятельно, сшив его либо связав крючком или спицами. Более того, снуды ручной вязки зачастую оказываются гораздо лучше и оригинальнее покупных вариантов, и многие fashion-блогеры даже соревнуются в оригинальности своих творений, причем каждое из них получается по-своему уникальным и интересным! Иногда можно увидеть даже невероятно объемные варианты, одновременно напоминающие и свитер, и палантин, а некоторые из них и вовсе похожи на плед!



Как надевать?

Надевается снуд исключительно через голову, по аналогии с водолазкой или свитером. При этом, в зависимости от размера окружности, он может быть как одинарным, так и двойным. Оборачивающиеся вокруг шеи дважды снуды всегда будут выглядеть более объемно, нежели одинарные, и поэтому такие варианты подходят далеко не ко всякой верхней одежде. Зато очень широкие снуды всегда можно набросить на голову, как капюшон, фактически получив два в одном - и удобный шарф, и теплый головной убор одновременно! А некоторое время назад подиумы буквально заполонили поистине гигантские снуды, которыми можно было обернуться практически с головы до ног! Впрочем, и по сей день такие снуды периодически мелькают в модных коллекциях как зарубежных, так и отечественных модельеров!

Из каких материалов изготавливаются снуды? Как и с чем их носить?

Наиболее популярными материалами для изготовления снудов считаются шерсть, трикотаж, букле, мех и текстиль. Особенно оригинально и дорого смотрятся варианты из бархатной ткани - их, равно как и меховые снуды, можно смело носить с различными вечерними нарядами. Меховые снуды при этом могут быть выполнены как из натурального, так и из искусственного меха, и наиболее популярным сейчас вариантом считаются созданные по типу меховой горжетки снуды - такие модели можно и оборачивать вокруг шеи, спуская при этом на одно плечо, и носить лишь на плечах, оставляя область шеи обнаженной. Смотрится очень эффектно! Кстати, стильно и свежо меховые снуды будут смотреться и с одеждой в стиле кэжуал!



Снуды крупной вязки отлично смотрятся с прямыми парками или пальто, а также с джинсами-скинни и объемными куртками. А к пуховикам или к пальто-кокону отлично подойдут узкие снуды. Тканевые же снуды будут особенно актуальны поздней весной или теплой осенью. При этом такие снуды могут иметь сколь угодно разнообразную фактуру, в том числе и ярко выраженную, кроме того, они могут быть как однотонными, так и украшенными причудливыми принтами либо различными декоративными элементами. Тканевые снуды обычно носят в сочетании с плащами, парками и куртками в сочетании с характеризующимися низким ходом ботфортами из замши либо с обувью на каблуке.



Что же касается уже упоминавшихся выше снудов, которые можно надевать и на голову, то они станут самым что ни на есть универсальным головным убором как под прямое пальто, так и под шубу! Впрочем, и с дубленками такие снуды тоже смотрятся весьма интересно!



В целом же снуды впечатляют своей универсальностью, ведь они идеально подойдут практически к любому стилю или наряду - и к деловому пальто в классическом стиле, и к эпатажной гранж-куртке из кожи. И чем объемнее окажется шарф-хомут, тем выразительнее будет смотреться весь образ в целом!



Какие снуды нынче в моде?

Как известно, мода не стоит на месте, и трансформации снудов тоже происходят практически каждый сезон. В коллекциях последнего сезона, например, доминировали снуды весьма внушительных размеров, украшенные самыми разнообразными вязаными узорами, а также бахромой и помпонами. Теперь же наиболее актуальными считаются выполненные из шерсти снуды натуральных оттенков (бежевого, серого, белого и т. д.) очень крупной вязки. Если же выбор пал на варианты из меха, то важно не забывать о том, что нынче в моде неокрашенный мех, то есть снуды ярких кислотных оттенков пока что будут неактуальны!



Тем, у кого до сих пор нет снуда, однозначно стоит присмотреться к этой весьма незамысловатой, но в то же время стильной и удобной вещице, ведь если научиться повязывать ее по-разному, можно практически ежедневно удивлять публику новым интересным образом!

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