Как правильно выбрать хорошие перчатки по размеру?

Приобретать перчатки в обычных магазинах всегда значительно проще, ведь там у каждой покупательницы имеется возможность не только пощупать приглянувшуюся модель перчаток и повертеть ее в руках, но и примерить данную пару! Тем не менее, в наш современный век, когда развитие интернет-торговли достигло поистине невероятных масштабов, крайне интересные варианты перчаток можно увидеть и в каталогах, и в интернет-магазинах. И вот тут-то многие дамы и озадачиваются вопросом о том, а как же выбрать понравившиеся перчатки по размеру и не промахнуться с выбором?

Измерение обеих рук

Размер правой руки человека может несколько отличаться от размера его левой руки, и, надо заметить, это вовсе не редкость, поэтому и рекомендуется измерять обе руки. Начинают же обычно с той руки, которой пишут - вокруг ладони в самом широком месте оборачивают сантиметровую ленту, делая замеры прямо по косточкам пальцев, но не захватывая при этом большой палец. В идеале даже рекомендуется слегка согнуть ладонь, следя в то же время за максимально плотным прилеганием сантиметровой ленты. И, конечно же, полученное в результате замеров число нужно будет запомнить или, что еще лучше, записать! Если же сантиметровой ленты под рукой нет, вполне допустимо использовать вместо нее и небольшой отрезок веревки. Вокруг руки его оборачивают по аналогии с сантиметровой лентой, отмерив и зафиксировав полученную длину и впоследствии измерив ее уже при помощи линейки.



Что же касается обладательниц слишком длинных пальцев, то им придется провести еще и некоторые дополнительные замеры - в данном случае нужно будет замерить и расстояние от первой поперечной линии запястья до кончика среднего пальца. И впоследствии при покупке перчаток не помешает уточнять у продавца еще и эту длину!



Определение размера

Существует два наиболее распространенных способа определения размера перчаток.



Первый способ. Самыми "ходовыми" системами современных размеров перчаток считаются числовая и буквенная системы. Все, кто использует для определения размера перчаток числовую систему, прекрасно знают о том, что размер перчаток будет в данном случае равен обхвату кисти. Однако при этом важно учитывать еще и тот факт, что подавляющее большинство европейских производителей традиционно используют в качестве единицы измерения не сантиметры, а дюймы! Что же касается буквенной, или американской системы размеров, то в данном случае каждому объему руки соответствует определенная буквенная маркировка: M, L и так далее. И найти эти таблицы на просторах интернета сейчас не составит особого труда!



Второй способ. Если таблицы для определения размера перчаток под рукой нет, можно определить свой размер перчаток посредством перевода сантиметров в дюймы по следующей формуле: размер в дюймах = обхват руки в сантиметрах/2,54. А затем полученное число округляют в меньшую сторону до 0,5. Например, если обхват ладони человека составляет 17 сантиметров, то в дюймах он составит 17/2,54 = 6,69 дюймов. И после округления в традиционной маркировке данный размер будет выглядеть как 6,5!



Тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что у некоторых производителей маркировка может отличаться!

Как выбрать идеальные во всех отношениях перчатки?

Вне всяких сомнений, самый надежный и лучший способ не прогадать с выбором - померить приглянувшиеся перчатки, однако сделать это оказывается реально далеко не всегда. Тем не менее, у тех, кто приобретает перчатки не на просторах интернета, а в обычных магазинах, и, соответственно, есть возможность их померить, имеются все шансы приобрести самые что ни на есть идеальные перчатки!



Итак, самое главное правило, которым следует вооружиться при выборе перчаток - рукам в них должно быть удобно и комфортно! Грамотно подобранные перчатки никогда не будут сковывать движений, пальцы в них будут сгибаться полностью, и они будут без особых проблем и надеваться, и сниматься!



Надев понравившиеся перчатки, имеет смысл сразу же разгладить их прямо на руках. Если перчатки будут плотно прилегать к рукам, будто вторая кожа - значит, с размером все в порядке, а если вдруг они начнут собираться в складки, болтаться на руках или жать, стоит поискать вариант более подходящего размера.

Длина пальцев перчаток и пальцев их потенциальных обладательниц в обязательном порядке должна совпадать, то есть внутри каждой перчатки не должно быть пустого пространства ни на кончиках пальцев, ни меж пальцев! Тем не менее, если перчатки выбираются к зимнему сезону, вполне допустимо, чтобы они оказались на полразмера больше - такой подход позволяет задерживать теплый воздух между материалом и пальцами. Безусловно, в данном случае перчатки не будут сидеть так же безупречно, как их осенние собратья, зато в них не будут мерзнуть руки!



Любителям кожаных перчаток важно постараться не забывать о том, что кожа со временем имеет свойство растягиваться. Так что, если выбирать между более свободными и чуть тесноватыми перчатками, лучше всего остановить свой выбор на последнем варианте, так как по прошествии некоторого времени перчатки непременно станут чуть больше. И еще один важный нюанс в случае с кожей - чем меньше будет на перчатках из данного материала швов, тем лучше, так как выполненные из цельной кожи изделия и растягиваются более равномерно, и служат гораздо дольше, нежели сшитые из кусочков модели! Что же касается подкладки любых перчаток, то она должна быть не приклеена, а аккуратненько пришита, а если подкладка выполнена из меха, мех не должен отставать и выпадать!



Если же померить перчатки возможности нет, придется ориентироваться при их выборе исключительно на таблицу размеров. Кроме того, в данном случае не будет лишним предварительно почитать отзывы как о товаре, так и о продавце, а также убедиться в том, что не подошедшую покупку или перчатки с браком можно будет вернуть! Грамотно подобранный аксессуар - это и залог создания стильного и эффектного образа, и залог комфортной носки!

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