2 ноября 2021

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Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021 <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021 - ФОТО
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Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021 - ФОТО

В этом году многие знаменитости начали праздновать Хэллоуин заранее и успели примерить по несколько карнавальных костюмов. Одни из них понравились модным критикам, а другие были названы слишком скучными, банальными и даже бестактными.

Лучшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021

Кэти Перри и Орландо Блум решили поддержать медиков (а может быть просто выбрали самую горячую тему) и нарядились шприцем и врачом. Какими бы ни были их намерения, стоит признать, что костюмы просто великолепные:

Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021

Карди Би за праздничные выходные примерила на себя образы Мортиши Адамс и ведьмы (последний, кстати, понравился модным обозревателям, которые назвали его одним из немногих в этом году традиционных образов для Хэллоуина):

Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021

Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021

Лиззо тоже успела поменять несколько костюмов, став то малышом Йодой, то куклой из "Игры в кальмара":

Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021

Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021

Ариана Гранде подошла к празднованию очень серьёзно и приготовила костюм "жаброчеловека" по мотивам фильма 1954-го года "Тварь из чёрной лагуны". Такими темпами у певицы есть все шансы отбить у Хайди Клум звание Королевы Хэллоуина.

Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021

А The Weeknd, похоже, стал "крёстным отцом", в точности скопировав образ Дона Корлеоне:

Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021

Крис Хемсворт и Эльза Патаки тоже креативно подошли к выбору костюмов, осталось только понять, кого изображает Крис:

Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021

Гвен Стефани не показала полностью свой костюм для Хэллоуина, однако грим у певицы, бесспорно, один из лучших в этом году:

Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021

Гарри Стайлс перевоплотился в Дороти во время своего выступления в Нью-Йорке:

Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021

И, наконец, ветераны рока Пол Маккартни, Мик Джаггер и Ронни Вудс тоже прониклись духом Хэллоуина:

Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021

Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021

Худшие наряды звёзд на Хэллоуин 2021

Некоторые знаменитости всё-таки не смогли впечатлить своих поклонников и модных обозревателей. Впрочем, это не помешало им хорошо провести время и весело отпраздновать Хэллоуин.

Костюм белочки у Тэйлор Свифт многие фанаты сочли намёком на новые проекты певицы. Однако он больше похож на попытку вспомнить далёкое детство:

Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021

Хайди Клум настолько разбаловала всех шикарными костюмами на Хэллоуины прошлых лет, что неведомая зверушка, представленная в этом году, просто меркнет на их фоне:

Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021

Пэрис Хилтон снова нарядилась принцессой. Разве это не ежедневный её наряд?

Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021

Нашествие спортивных костюмов из "Игры кальмаров" даже немного пугает, несмотря на то, что их популярность была предсказана заранее. Даже Алессандра Амбросио и Керри Вашингтон не устояли:

Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021

Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021

Даже не знаем, что хуже: костюм Риз Уизерспун или её наигранный страх:

Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021

А вот Биби Рекса повторила свадебный образ покойной модели Анны Николь Смит, и эти фотографии осудили даже фанаты певицы, посчитав их бестактными:

Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021


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