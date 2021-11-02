Лучшие и худшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021 - ФОТО

В этом году многие знаменитости начали праздновать Хэллоуин заранее и успели примерить по несколько карнавальных костюмов. Одни из них понравились модным критикам, а другие были названы слишком скучными, банальными и даже бестактными.

Лучшие наряды знаменитостей на Хэллоуин 2021

Кэти Перри и Орландо Блум решили поддержать медиков (а может быть просто выбрали самую горячую тему) и нарядились шприцем и врачом. Какими бы ни были их намерения, стоит признать, что костюмы просто великолепные:

Карди Би за праздничные выходные примерила на себя образы Мортиши Адамс и ведьмы (последний, кстати, понравился модным обозревателям, которые назвали его одним из немногих в этом году традиционных образов для Хэллоуина):

Лиззо тоже успела поменять несколько костюмов, став то малышом Йодой, то куклой из "Игры в кальмара":

Ариана Гранде подошла к празднованию очень серьёзно и приготовила костюм "жаброчеловека" по мотивам фильма 1954-го года "Тварь из чёрной лагуны". Такими темпами у певицы есть все шансы отбить у Хайди Клум звание Королевы Хэллоуина.

А The Weeknd, похоже, стал "крёстным отцом", в точности скопировав образ Дона Корлеоне:

Крис Хемсворт и Эльза Патаки тоже креативно подошли к выбору костюмов, осталось только понять, кого изображает Крис:

Гвен Стефани не показала полностью свой костюм для Хэллоуина, однако грим у певицы, бесспорно, один из лучших в этом году:

Гарри Стайлс перевоплотился в Дороти во время своего выступления в Нью-Йорке:

И, наконец, ветераны рока Пол Маккартни, Мик Джаггер и Ронни Вудс тоже прониклись духом Хэллоуина:

Худшие наряды звёзд на Хэллоуин 2021

Некоторые знаменитости всё-таки не смогли впечатлить своих поклонников и модных обозревателей. Впрочем, это не помешало им хорошо провести время и весело отпраздновать Хэллоуин.

Костюм белочки у Тэйлор Свифт многие фанаты сочли намёком на новые проекты певицы. Однако он больше похож на попытку вспомнить далёкое детство:

Хайди Клум настолько разбаловала всех шикарными костюмами на Хэллоуины прошлых лет, что неведомая зверушка, представленная в этом году, просто меркнет на их фоне:

Пэрис Хилтон снова нарядилась принцессой. Разве это не ежедневный её наряд?

Нашествие спортивных костюмов из "Игры кальмаров" даже немного пугает, несмотря на то, что их популярность была предсказана заранее. Даже Алессандра Амбросио и Керри Вашингтон не устояли:

Даже не знаем, что хуже: костюм Риз Уизерспун или её наигранный страх:

А вот Биби Рекса повторила свадебный образ покойной модели Анны Николь Смит, и эти фотографии осудили даже фанаты певицы, посчитав их бестактными: