29 октября 2021

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Как носить одежду умопомрачительно ярких цветов осенью: 3 стильные идеи <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Как носить одежду умопомрачительно ярких цветов осенью: 3 стильные идеи - ФОТО
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Мать Джиджи Хадид обвинила в домашнем насилии отца ее ребенка - что произошло

29 октября 2021 12:36

Как носить одежду умопомрачительно ярких цветов осенью: 3 стильные идеи - ФОТО

Ставку на цвет активно делают селебрити, инфлюенсеры и монаршие особы (чего стоит гардероб Елизаветы II). Ирина Шейк примеряет яркие пальто и экспериментирует с конфетными оттенками, а аутфиты Виктории Бекхэм - настоящие гид по смелым миксам.

Фисташковый + крем-брюле

1. Сапоги Ekonika, 20 990 руб. 2. Кольцо Jemae, цена по запросу. 3. Платье To Be Blossom, 7 590 руб. 4. Очки Versace, цена по запросу. 5. Сумка Coccinelle, 30 600 руб.

Переносим летнюю палитру в осенний гардероб и возвращаем в образы остромодный фисташковый оттенок. Всеобщее увлечение насыщенным цветом Grass, возведенным брендом Bottega Veneta в ранг самых актуальных, не пройдет и в этом сезоне. Разве что вариаций на тему зелени станет еще больше. Пока страсти не утихли, предлагаем обзавестись фактурным трикотажным платьем с эффектным разрезом, добавить к нему пару брутальных сапог и контрастную сумку-ведро в цвета крем-брюле. Ничего лишнего - только вау-эффект!

Лимонный + конфетный розовый

1. Джинсы Mango, 4 999 руб. 2. Серьги Tous, 10 600 руб. 3. Шуба-рубашка MATU, 29 500 руб. 4. Джемпер Studio 29, 8 500 руб. 5. Сумка COS, 14 990 руб. 6. Ботинки Respect, 10 999 руб.

Солнечный лимонно-желтый цвет возьмет на себя роль лекарства от плохого настроения. К тому же, он отлично рифмуется с Барби-оттенками. Даже если улететь в тепло не удалось, окружите себя объятиями объемного джемпера, добавьте пару светлых джинсов и удобные ботинки. И помните: экрю в этом сезоне - новый черный, особенно в деле выбора обуви. Любительницам молочных оттенков и любых вариаций на тему бежевого посвящается.

Фуксия + лайм

1. Джинсы Maje, 19 900 руб. 2. Заколка AliExpress, цена по запросу. 3. Жакет Mango, 7 499 руб. 4. Сумка By Far, 33 400 руб. 5. Казаки Isabel Marant, 52 500 руб.

А здесь - выход вашей любимой микросумки из летнего арсенала (надеемся, вы успели ей обзавестись). Обратимся ко всему любимому цвета лайма - знаем, что он отлично подружится с сочной, буквально наэлектризованной фуксией. Смело вооружайтесь кроп-жакетом, джинсами высокой посадки, добавляйте пару казаков нейтрального цвета - готово!

passion.ru


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