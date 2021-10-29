Как носить одежду умопомрачительно ярких цветов осенью: 3 стильные идеи - ФОТО

Ставку на цвет активно делают селебрити, инфлюенсеры и монаршие особы (чего стоит гардероб Елизаветы II). Ирина Шейк примеряет яркие пальто и экспериментирует с конфетными оттенками, а аутфиты Виктории Бекхэм - настоящие гид по смелым миксам.

Фисташковый + крем-брюле

Переносим летнюю палитру в осенний гардероб и возвращаем в образы остромодный фисташковый оттенок. Всеобщее увлечение насыщенным цветом Grass, возведенным брендом Bottega Veneta в ранг самых актуальных, не пройдет и в этом сезоне. Разве что вариаций на тему зелени станет еще больше. Пока страсти не утихли, предлагаем обзавестись фактурным трикотажным платьем с эффектным разрезом, добавить к нему пару брутальных сапог и контрастную сумку-ведро в цвета крем-брюле. Ничего лишнего - только вау-эффект!

Лимонный + конфетный розовый

Солнечный лимонно-желтый цвет возьмет на себя роль лекарства от плохого настроения. К тому же, он отлично рифмуется с Барби-оттенками. Даже если улететь в тепло не удалось, окружите себя объятиями объемного джемпера, добавьте пару светлых джинсов и удобные ботинки. И помните: экрю в этом сезоне - новый черный, особенно в деле выбора обуви. Любительницам молочных оттенков и любых вариаций на тему бежевого посвящается.

Фуксия + лайм