Свитер с аниме и счастливая улыбка: самый милый выход Билли Айлиш в свет - ФОТО

В этом году Билли Айлиш много критиковали за образы "не по возрасту". Когда певица подстриглась и стала блондинкой, российские соцсети пестрели шутками про Ирину Аллегрову. Мешковатый свитер, в котором Билли появилась на премии MTV VMA, и ее большой неотпаренный костюм с блеском на лондонской премьере "Бонда"‎ попали в списки worst dressed. Вокруг большого персикового платья для Met Gala тоже ходило немало споров, и в основном все сходились на том, что юной поп-звезде оно совсем не подходило.

Но новый look Билли Айлиш, бесспорно, самое милое (и удачное), что мы видели на ней за последнее время. Певица пришла на съемки шоу в уютном свитере с аниме-девочкой (отдаленно напоминающей ее саму), клешеных джинсах и ботинках на высокой платформе.

Особого шарма звезде придавала задорная укладка. Очевидно, Билли и сама понимала, что выглядит сногсшибательно, и потому с ее лица не сходила счастливая улыбка.

wmj.ru