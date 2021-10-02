Сестры Хадид, подвиньтесь! 23-летняя дочь Стива Джобса дебютировала на подиуме - ФОТО

30 сентября бренд Coperni провел показ в рамках Недели моды в Париже.

Главной звездой показа Coperni, безусловно, стала Джиджи Хадид. Родившая всего год назад дочь от Зейна Малика, она удивила всех присутствовавших идеально плоским животом в кроп-топе.

Впрочем, не меньше внимания было приковано к 23-летней наследнице сооснователя компании Apple Стива Джобса Еве.

Девушка впервые поднялась на подиум - и сделала это в неоновом топе и ультракороткой юбке. Образ дополнили белые очки, сумка в тон и шлепки.

Напомним, что Ева Джобс дебютировала в качестве модели в декабре 2021 года, снявшись в рекламе косметического бренда Glossier. Младшая наследница сооснователя компании Apple учится в Стэнфордском университете и профессионально занимается верховой ездой.

Снимки с бэкстейджа можно увидеть у Евы в личном блоге.