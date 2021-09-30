Сегодня маски стали незаменимой частью нашей жизни, ведь они снижают риск заражения коронавирусом, который угрожает жизням людей.

Одновременно с защитой маски это довольно неудобный предмет, который непосредственно влияет на нашу красоту. Предлагаем 3 совета, как быть красивой, несмотря на защитную маску.

Укладка

Если хотите выглядеть более привлекательно даже в маске, то позаботьтесь о своих волосах. Не ленитесь освежить свои прядки с помощью обычного мытья или хотя бы воспользуйтесь сухим шампунем, а также соберите шевелюру в легкую укладку или пучок, чтобы выглядеть опрятнее.

Глаза

При невозможности сделать акцент на губы важно делать его на глаза, в том числе позаботившись о состоянии кожи вокруг глаз. Регулярно увлажняйте и питайте эту зону, чтобы избежать сухости, а также выбирайте качественные продукты для макияжа, что помогут скрыть недостатки, а не подчеркнут их.

Состояние маски

Если ваша маска будет грязной и неопрятной, то общий внешний вид точно будет намного хуже. Кроме того, можно купить несколько масок с разными принтами или оттенками, чтобы подбирать их под образы и выглядеть более стильно.

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