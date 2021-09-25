Тёплая одежда и дорогие украшения: чем Меган Маркл удивила журналистов во время визита в Нью-Йорк - ФОТО

Почему Меган Маркл так тепло одета, откуда у неё такие дорогие украшения, и где находятся дети, пока их родители путешествуют - журналисты пристально следят за супругами Сассекскими в Нью-Йорке и задают неудобные вопросы.

Принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Нью-Йорк с официальным визитом. В субботу им предстоит выступление на конференции Global Citizen Live, ну а пока супруги встретились с мэром города и с губернатором штата, а также с дипломатом Линдой Томас-Гринфилд - постпредом США в ООН. Каждая встреча освещалась СМИ, и от внимания журналистов не ускользнула ни одна деталь.

Тёплая одежда в жару

Первое, на что обратили внимание многие, - это слишком тёплая для сентябрьского Нью-Йорка одежда, в которой герцогиня Сассекская явно чувствует себя комфортно (или делает вид).

На встрече с губернатором Нью-Йорка Кэти Хочул и мэром города Биллом де Блазио герцогиня Сассекская была в длинных брюках, водолазке и пальто Armani. Судя по людям, окружающим гостей, она одета теплее всех и явно не по погоде:

Приподнятый воротник пальто, наверное, должен был добавить шика, однако в данном случае, выглядел, скорее, нелепо:

Для встречи с Линдой Томас-Гринфилд герцогиня Сассекская переоделась в кашемировое пальто бежевого цвета и тёплое платье. Это снова выглядело странно, так как в Нью-Йорке было 27 градусов тепла, а влажность достигала 70 процентов.

Похоже, кто-то не проверил прогноз погоды перед поездкой?

Украшение с "мутной" репутацией

К украшениям Меган Маркл, стоимость которых превышала 400 тысяч долларов, тоже возникли вопросы. И если кольцо с бриллиантами в виде снежинок и обручальное кольцо - подарки принца Гарри, то происхождение кольца с большим бриллиантом остаётся неизвестным.

Более того, некоторые СМИ предполагают, что это кольцо было подарено герцогине Сассекской лидером одной из стран Ближнего Востока, репутация которого оставляет желать лучшего. Теперь британские СМИ задаются вопросом: уместно ли жене принца, пусть и отошедшего от королевских обязанностей, принимать такие подарки?

С кем остались маленькие дети принца Гарри и Меган Маркл?

Взяли ли супруги детей с собой или оставили их дома в Калифорнии? По данным СМИ, Арчи и Лилибет остались дома с бабушкой и нянями. И хотя у супругов есть опыт поездки с маленьким ребёнком (они брали с собой Арчи во время тура по Южной Африке летом 2019 года), в этот раз было решено оставить малышей дома.

Как и все молодые родители, получившие возможность провести некоторое время без детей, герцог и герцогиня Сассекские пользуются этим моментом: вечером, после деловых встреч, они были замечены в ресторане с друзьями, а принц Гарри второй вечер подряд проводит в баре отеля Carlyle Hotel (где по данным СМИ, запрещает посетителям фотографировать его).

Милая деталь: на чехле для ноутбука, который принц Гарри брал на деловые встречи, написано "Папа Арчи":

Кто оплачивает поездку?

Кстати про отель, стоимость проживания в отеле Carlyle Hotel начинается от 1300 долларов за сутки. Это один из самых известных и престижных отелей города, в котором постоянно останавливаются богатые и знаменитые, среди которых, кстати, были принцесса Диана, а также герцог и герцогиня Кембриджские. Кто оплачивает принцу Гарри и Меган Маркл их пребывание в отеле - пока неизвестно.

Неизвестно также и кто оплачивает охрану, а журналисты уже выяснили, что герцога и герцогиню Сассекских охраняют не обычные телохранители, сопровождающие знаменитостей, а люди из Министерства внутренней безопасности США. Таким образом, внука королевы Елизаветы II приравняли к мировым лидерам и наиболее значимым особам.

В субботу принц Гарри и его жена выступят с речью и, возможно, дадут ещё немало поводов для новых вопросов.

Womanews.ru