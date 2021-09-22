22 сентября 2021

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22 сентября 2021 12:34

Чулки напоказ и джинсы «на расслабоне»: главные тренды с Недели моды в Лондоне - ФОТО

Прошла ровно половина модного марафона длиной в месяц - впереди остались Париж и Милан. А пока оглядываемся на прошедшую Неделю моды в Лондоне и подводим промежуточные итоги. Следующей весной и летом, помимо платьев в цветок и рюш, мы будем наблюдать на героинях стритстайла (а возможно, и на себе) эти 6 трендов.

Юбки: чем короче, тем лучше

Мини-юбки попытались захватить наш гардероб еще прошлой весной и не оставят этих попыток весной следующей. Нарядные, околострогие, из денима - короткие юбки во всех вариациях появились во многих коллекциях и готовятся свергнуть с модного олимпа главенствующую там длину миди. Самые смелые из вас могут начинать пересматривать аутфиты из нулевых, когда звезды носили мини с укороченными топами.

Привлекающие внимание чулки и колготки

Будуарная тема продолжает будоражить фантазию дизайнеров - мы уже научились носить и в пир, и в мир пижамы, бра и комбинации, теперь настала очередь эффектных чулков. Тем, кто пока не готов показывать их всем, обязательно стоит присмотреться к ярким колготкам - лично мы без ума от электрически-синих, как на показе Richard Malone. К слову, начинать носить этот тренд можно уже сейчас.

Джинсы "на расслабоне"

Как-то неожиданно для нас на лондонских подиумах замелькали джинсы, причем весьма конкретные: такие, в которые вы всегда будете чувствовать себя как в том самом меме. Носить свободные модели из денима предлагается буквально с чем угодно - от соблазнительных боди с вырезами до трикотажных поло и оверсайз-рубашек.

Драматичные перчатки

В следующем сезоне дополняйте ваши повседневные и вечерние выходы перчатками - это верный способ сделать образ драматичнее, а теперь еще и моднее. В фокусе как уже привычные нам оперные перчатки, так и варианты поэкспериментальнее - например, в спортивном стиле, как было на показе David Koma. Причем обратите внимание: там фитнес-перчатки дополняли роскошные коктейльные платья.

Вырезы в районе груди

Судя по всему, лондонские дизайнеры решили упорядочить тренд на неожиданные вырезы и выбрали для них одно конкретное место - над или между грудью. Такие вырезы появились и на трикотажных, и на кожаных топах, поместились в узкие мини-платья и вполне себе лаконичные черные макси. Эффектно? Еще бы.

Прозрачное все

Невесомые ткани, позволяющие любоваться очертаниями тела, или, проще говоря, "‎голые" вещи, продолжают покорять подиум. И не только его. На красных дорожках уже вовсю выгуливают прозрачные наряды - не отставайте и вы. Благо у вас на выбор не только кутюрные платья, но и топы, комбинезоны, брюки и юбки вполне повседневного кроя.

wmj.ru


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