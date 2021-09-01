1 сентября 2021

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Асмус предстала с белыми локонами до пояса — и ее сравнили с Бузовой и Спирс <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

09:12

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Асмус предстала с белыми локонами до пояса — и ее сравнили с Бузовой и Спирс - ФОТО
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1 сентября 2021 09:12

Асмус предстала с белыми локонами до пояса — и ее сравнили с Бузовой и Спирс - ФОТО

Кристина Асмус предстала в своем личном блоге в крайне необычном образе. Актрису покрасили в блонд и нарастили ей локоны до пояса, заламинировали брови. Нарастили не только волосы - в ход пошли также ресницы и ногти, которые сделали острыми и покрасили в разные оттенки розового.

Кроме того, Асмус поразила и интересным макияжем: красная помада, черные стрелки и очень яркие румяна. Кстати, из-за этих красных щек многие подписчики назвали Асмус в комментариях "матрешкой" и "красной девицей".

К слову, о комментариях поклонников: под публикацией актрису сравнили с Ольгой Бузовой, которая недавно нарастила себе пшеничные локоны до пояса, а также с известной блондинкой Бритни Спирс.

В такой необычный образ Кристина Асмус перевоплотилась для съемок в новом сериале "Люся". Кстати, ее партнерами стали такие известные актеры, как Данила Козловский, Максим Виторган, Григорий Верник и другие.

Wmj.ru


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