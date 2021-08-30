3 главных оттенка маникюра, которые будут в тренде осенью 2021 года - ФОТО

Маникюр это отличный способ подчеркнуть свой наряд или добавить какой-то изюминки в образ, а потому стоит изучить тенденции дизайна ногтей на будущий сезон, пишет WomanEL, ссылаясь на harpersbazaar.com. Предлагаем ​​3 главных оттенка маникюра, которые будут в тренде осенью 2021 года.

Зеленый

Яркий цвет, который стал трендом осени 2021 года и завоевал сердца многих инфлюенсеров это насыщенный зеленый. Такой маникюр станет эффектным акцентом вашего образа, который можно поддержать аксессуарами или одеждой.

Черный

Если вы хотите чего-то действительно заметного, то рекомендуем попробовать черный цвет в маникюре. При этом, можно использовать его для однотонных вариантов, а также в качестве дизайна, например, с геометрическими фигурами или точками.

Красный

Что может быть лучше чем насыщенная красная гамма осенью? Оттенки бордового и классического красного это прямая ассоциация с этой порой, которая подарит вам по-настоящему осеннее настроение.