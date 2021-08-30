30 августа 2021

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Это будет в тренде: 3 ключевых модели обуви на осень 2021 года <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Это будет в тренде: 3 ключевых модели обуви на осень 2021 года - ФОТО
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30 августа 2021 13:18

Это будет в тренде: 3 ключевых модели обуви на осень 2021 года - ФОТО

С наступлением нового сезона необходимо обновить и свой гардероб, чтобы оставаться в тренде, а важной частью осенних образов является обувь. Предлагаем 3 ключевых модели обуви на осень 2021 года.

Оксфорды

Базовая модель, что подойдет практически под любой образ это классические оксфорды, которые в этом году вновь завоевали любовь фэшн-инфлюенсеров. Их можно сочетать не только с брюками, но и с юбками или платьями разной длины.

Лоферы на каблуке

Еще один тренд осени 2021 года это свежая модель лоферов, а именно варианты на каблуке, хотя классический формат также остается актуальным. Модели же с каблуком добавят вашему образу ретро-эстетики, которая остается очень модной в этом году.

Балетки

Кто бы мог подумать, но балетки вновь вернулись в моду, а модные дома Celine, Dior и Carolina Herrera продемонстрировали такую обувь в своих коллекциях.

Стоит отметить, что в будущем сезоне актуальными будут украшения в стиле прошлого века.

Womanel.com


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