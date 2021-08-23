Как выбрать серьги в подарок - ФОТО

Серьги - это отличный подарок, который потом ещё долго будет напоминать о дарителе. Однако выбрать серьги для кого-то бывает даже труднее, чем купить украшения для себя.

Конечно, гораздо проще выбрать подарок, зная предпочтения той, для кого он предназначен. Если же о предпочтениях ничего не известно, то стилисты рекомендуют ориентироваться на 2 главных аспекта:

- Тренды в ювелирной моде;

- Серьги, подходящие по типу лица.

Консультанты магазина ювелирных изделий в Москве Stile.me, в котором представлен широкий выбор оригинальных украшений из серебра, рассказали, как выбрать серьги в подарок, ориентируясь на современные тренды и форму лица.

Модные серьги 2021

Согласно последним трендам, наиболее актуальными в этом году считаются серьги-кольца (конго). Помимо классических гладких колец, популярны и плетёные, а также в виде спирали.

Крупные серьги, такие как канделябры или подвески, тоже в моде. Модные обозреватели считают, что интерес к ярким и крупным серьгам возник в том числе и благодаря видеоконференциям, во время которых участников видно лишь до плеч, поэтому серьги стали едва ли не единственным украшением, которым можно "блеснуть" перед собеседниками. Неудивительно, что они стали такими заметными.

Модная новинка, появившаяся с развитием техники - серьги для беспроводных наушников, которые не позволят им упасть и потеряться. Так что они не только красивы, но и вполне функциональны.

И, наконец, непарные серьги, мода на которые длится уже несколько сезонов и не собирается заканчиваться. Выбирая такие украшения, учитывайте, что в них должно быть что-то одинаковое: цвет, форма или элемент декора.

Серьги по типу лица

При покупке украшения в подарок ориентируйтесь не только на моду. Одним из главных критериев выбора серёжек является то, как они гармонируют с формой лица, подчёркивают достоинства и сглаживают недостатки.

Лицо в форме сердца (с широким лбом и узким заострённым подбородком) уравновесят серьги-канделябры или в форме капли.

Овальному лицу подходят практически любые серьги. Поэтому можно поэкспериментировать и выбрать сложные геометрические формы, которые сейчас как раз в моде.

Рядом с круглым лицом противопоказано располагать серьги-кольца и серьги-гвоздики (пусеты), так как они подчеркнут форму лица. Зато серьги в виде капли или любые удлинённые серьги (канделябры, протяжки) будут смотреться более выигрышно.

Круглые серьги, такие как серьги-кольца или пусеты, помогут визуально скорректировать удлиненное лицо. А вот длинные серьги лучше не носить.

Надеемся, что наши советы помогут вам выбрать серьги в подарок или для себя-любимой.

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