Как выбрать пудру, чтобы она выравнивала цвет лица и не забивала поры

Ровный цвет лица - всеобщий объект желания. Если в силу каких-то особенностей на коже есть покраснения, пигментация и прочие несовершенства - на помощь всегда придут тональные средства и выровняют все, что вы хотите выровнять.

Однако в жару стремление к идеальной коже может обернуться для вас неприятными последствиями. Тональные средства закупоривают поры, а из-за высоких температур и повышенного потоотделения закупоренные поры воспаляются и появляется акне. Особенно остро эта проблема стоит для обладателей жирной кожи, которая склонна к воспалениями круглый год. На помощь в такой ситуации придет минеральная пудра - одно из самых безопасных средств макияжа, отлично подходящее для проблемной кожи.

Пудра представляет собой измельченные частички минералов и не содержит дополнительных отдушек, консервантов и красителей. Частички минералов довольно крупные и химически инертные, а следовательно не способны вступать в реакцию с клетками кожи и провоцировать воспалительные реакции. При этом микро- и макроэлементы, входящие в состав таких средств, способны улучшать качество кожи: успокаивать, укреплять, улучшать трофику тканей и кислородный обмен.

Минеральная косметика хороша тем, что содержит минимум дополнительных компонентов (а некоторые ее разновидности - не содержат совсем). В состав минеральной пудры чаще всего входят кремний (регулирует выработку кожного себума), каолин и перлит (впитывают его избыток), медь и цинк (обладают антибактериальным эффектом), марганец и магний (активизируют кровообращение и улучшают цвет лица), селен (защищает от свободных радикалов), кальций (успокаивает и защищает) и диоксид цинка (отражает ультрафиолет).

По правде говоря, минеральной может называться только рассыпчатая пудра, на 100% состоящая из мельчайших частичек минерала. Компактная или крем-пудра, содержащая минералы, будет называться минерализированной, поскольку в ее составе есть дополнительные компоненты, отвечающие за создание правильной текстуры. Рассыпчатая пудра идеально подойдет для жирной кожи: она скроет все несовершенства, впитает излишки себума и не позволит бактериям развиваться в порах и вызывать воспаления. А сухую кожу такая пудра наоборот лишит того небольшого количества кожного сала, которое на ней есть и подчеркнет неровности - здесь лучше отдать предпочтение минерализированной крем-пудре.

Еще один важный момент: минеральную пудру (как и любую другую) необходимо наносить на чистую и тщательно увлажненную кожу. Для этого используйте средства без масел, с антибактериальным эффектом, способные увлажнить кожу и не вызвать избыточное выделение себума.

Bazaar