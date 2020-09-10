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10 сентября 2020 20:11

5 стильных приемов, которые помогут сделать модным твой привычный гардероб - ФОТО

Вовсе не обязательно спешить в магазин за обновками, чтобы выглядеть современно и стильно. Эти 5 приемов всегда работают вне зависимости от того, какие тенденции актуальны.

Закати рукава

Рукава, аккуратно застегнутые на запястье - это скучно и не стильно. Другое дело подкатанные рукава, придающие образу продуманную небрежность. Разумеется, подкатывать рукава стоит на одежде свободного кроя или оверсайз.

Подверни джинсы

В тренде укороченные джинсы, с помощью которых можно продемонстрировать изящные щиколотки. Не обязательно покупать в магазине именно такую модель, стильный штрих можно сделать с любимыми мом-джинсами или бойфрендами. Главное, не забыть о лодочках на шпильке.

Набрось пиджак

Еще один прием, который сделает твой образ стильным, - это наброшенный на плечи пиджак. Сделать так проще простого, но эффект потрясающий - образ во мгновение ока превращается в дорогой и роскошный.

Узел на талии

Летом 2018 года - это самый горячий тренд, которому следуют все звезды и трендсеттеры. Помимо того, что подвязанная рубашка - это модно и стильно, это еще и самый легкодоступный способ сделать акцент на талии, не используя ремень.

Заправь наполовину

Этот трюк позволяет не только визуально сделать фигуру стройнее, обозначив талию и создав асимметрию. Заправленные наполовину рубашка или джемпер - это всегда стильное заявление, которое мало кто не заметит.

edinstvennaya.ua


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