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Почему нам кажется, что лето прошло так быстро? - ФОТО

8 сентября 2020 13:01

3 стильные укладки для каре - ФОТО

Стрижка каре одна из самых модных причесок. Поэтому не удивительно, что для самой трендовой стрижки есть целых 3 стильных и быстрых варианта укладки.  

Голливуд  

Гладко уложенные волосы с несколькими или одним накрученным локоном - классика. Прическа делается максимально просто, но смотрится нереально дорого и стильно. И подходит под любой образ.  

"Мальвинка" 

Ее еще называют "бублик". Прическа делается еще проще, чем укладка "голливуд". Ты просто собираешь верхние пряди в маленькую гульку или хвостик и образ готов.  

Мини-пучок  

Укладка с пучком на каре смотрится очень стильно, особенно, если ты носишь челку. Собери волосы на макушке и собери их в пучок. Можно собрать пучок не только резинкой, но с помощью французской косы. 


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