17 уютных свитеров, которые нужно купить прямо сейчас - ФОТО

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Свитеров, как и обуви, много не бывает. И пусть в вашем гардеробе уже есть несколько базовых шерстяных джемперов, новый никогда не будет лишним. Этой осенью в моде пастельные и теплые оттенки: коричневый, бежевый, желтый. Впрочем, достойную конкуренцию им составят свитеры базового серого или ярко-красного цвета.

Что касается кроя, то здесь вы можете дать волю фантазии - дизайнеры придумали для нас асимметричные вставки, удлиненные рукава и даже накладные карманы. А поклонницам классики придутся по вкусу модели из коллекций Jacquemus или Mirstores. Несмотря на то, что их форма максимально проста, выглядят они от этого еще более выигрышно и стильно. Ищите 17 лучших в нашей подборке ниже.

elle.ru


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