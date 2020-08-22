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22 августа 2020 10:20

Burberry выпустили противокоронавирусные защитные маски

Британский бренд Burberry представил коллекцию многоразовых защитных масок из ткани в свою фирменную клетку. Об этом сообщает HYPEBAE, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Маски изготовлены из переработанных материалов и соответствуют требованиям, предъявляемым к средствам индивидуальной защиты. Они продаются со специальной сумкой, которая также изготовлена из ткани с антимикробной технологией.

Пока маски Burberry можно купить только онлайн на сайте бренда. Сообщается, что стоимость одной единицы составит 118 долларов.

Часть средств от продажи масок будет направлена в фонд Burberry по борьбе с коронавирусной инфекцией.


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