Burberry выпустили противокоронавирусные защитные маски

Британский бренд Burberry представил коллекцию многоразовых защитных масок из ткани в свою фирменную клетку. Об этом сообщает HYPEBAE, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Маски изготовлены из переработанных материалов и соответствуют требованиям, предъявляемым к средствам индивидуальной защиты. Они продаются со специальной сумкой, которая также изготовлена из ткани с антимикробной технологией.

Пока маски Burberry можно купить только онлайн на сайте бренда. Сообщается, что стоимость одной единицы составит 118 долларов.

Часть средств от продажи масок будет направлена в фонд Burberry по борьбе с коронавирусной инфекцией.