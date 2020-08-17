5 новых брендов сумок, о которых вам стоит знать - ФОТО

Сумка - "говорящий" аксессуар. Глядя на него, можно узнать об увлечениях и вкусе его обладательницы. Хотите показать окружающим, что вы действительно разбираетесь в моде? Тогда вам стоит прямо сейчас узнать об этих 5 новых брендах сумок, которые затмят классику вроде Prada или Gucci.

Tara Zade

Тара Газанфар с самого детства питала любовь к дизайнерским сумочкам, поэтому, повзрослев, она основала собственный бренд под названием Tara Zadeh. Она вдохновляется архитектурой Востока и египетской мифологией, используя в своих работах исключительно геометрические формы. Каждая модель сделана вручную в испанском городе Убрике.

Danse Lente

Danse Lente был основан в 2015 году дизайнером Юнгвон Ким. Она экспериментирует с пропорциями и фурнитурой, вдохновляясь работами Пикассо и Бранкузи. Необычные формы дополняют насыщенные оттенки оранжевого, синего и розового.

Aesther Ekme

Название бренда Aesther Ekme, основанного в 2016 году, в переводе с крымско-татарского языка означает "классическая сумка на плечо". И действительно, дизайнер Стефани Парк создает элегантные аксессуары, используя гладкую кожу и сдержанные цвета.

Wandler

Бренд Wandler появился в 2017 году, а его основательница Эльза Вандлер сшила свою первую сумку сама, без выкройки и рисунка. Визитная карточка марки - мини-сэтчел Hortensia с закругленным низом и узким ремешком: именно эта модель стала популярной в Instagram и принесла известность бренду.

Nico Giani

Nico Giani был основан в 2016 году итальянским дизайнером Никколо Джаннини. Он использует классические силуэты из 50-х и 60-х годов, добавляя в них современные детали. В коллекциях можно увидеть неоновые оттенки, которые на данный момент занимают лидирующую строчку в списке главных трендов сезона.