12 ошибок при выборе прически, которые лучше не совершать

Выйти из парикмахерской с неудачной прической - самое ужасное, что может случиться с женщиной. Lady.Day.Az представляет 12 распространенных ошибок, которые мы обычно совершаем в кресле парикмахерской.

Вот чего не надо делать:

№1. ОБМАНЫВАТЬ МАСТЕРА

Колорист должен знать о каждой манипуляции, которой вы подвергали волосы. Обязательно расскажите ему, если когда-то окрашивали их недорогой краской дома. И не забудьте предупредить даже о минимальном химическом воздействии вроде хайлайтинга. От этого зависит, какую смесь приготовит мастер. "Не скрывайте, если ваши волосы были однажды окрашены (даже если цвет давно сошел) или вы когда-то делали кератиновое выпрямление. Эти знания помогут нам не навредить прядям", - поясняет нью-йоркский колорист Кайл Уайт.

№2. НЕ ПОКАЗЫВАТЬ ФОТОГРАФИЮ ЖЕЛАЕМОЙ СТРИЖКИ

Мастеру будет гораздо проще понять, какую именно прическу и цвет вы хотите, если он увидит ее. Согласитесь, это гораздо проще, чем пытаться объяснить разницу между "бобом" Адель и Кейт Хадсон, золотистым и желтым блондом. Кроме того, посмотрев на конкретную стрижку, парикмахер сможет прикинуть, подойдет ли она вашей форме лица.

№3. НЕ ПОКАЗЫВАТЬ ФОТОГРАФИЮ СТРИЖКИ, КОТОРАЯ ВАМ НЕ НРАВИТСЯ

Помимо вожделенной прически, покажите мастеру фото похожей стрижки, которую вы не хотите. Выяснив, что вам нравится, а что нет, стилист поймет, каково результата вы от него ждете. Это практически стопроцентная гарантия удачной прически.

№4. МОЛЧАТЬ

Расскажите мастеру, сколько времени вы тратите на укладку каждый день, какую помаду носите и какие цвета преобладают в вашем гардеробе. "Узнав больше о ваших предпочтениях, мастер сможет вывести рецепт идеальной для вас прически", - говорит стилист Оскар Бланди.

№5. ЖЕЛАТЬ НЕВЫПОЛНИМОГО

Хотите такие же волны как у Джиджи Хадид? Даже несмотря на то, что у вас супер прямое каре. "Многие приносят фотографии звездных образов, которые хотят видеть на себе. Но зачастую эти стрижки просто не будут смотреться на их волосах - не та длина или текстура, - жалуется мастер из Лос-Анджелеса Шай Эмиель. - В таких случаях я отшучиваюсь, что всего лишь парикмахер, а не волшебник".

№6. ВЫБРАТЬ ПРИЧЕСКУ, КОТОРАЯ ТРЕБУЕТ ЕЖЕДНЕВНОЙ УКЛАДКИ

Не забывайте, что у селебрити целая свита специалистов, следящих за идеальным образом. "Если вам неохота просыпаться на час раньше, чтобы соорудить укладку, не выбирайте сложные стрижки", - говорит мастер Марк Таунсенд. И не забудьте предупредить парикмахера, что не умеете обращаться с утюжком. Он подберет стрижку, которая будет выглядеть стильно даже при сушке обычным феном.

№7. ЕРЗАТЬ В КРЕСЛЕ

Вы, конечно, можете листать журнал или инстаграм - никто и не ждет, что вы будете сидеть ровно на протяжении нескольких часов. Но если вдруг соберетесь потянуться за чашкой кофе, предупредите об этом мастера. Иначе рискуете обзавестись совсем не той стрижкой, за которой пришли.

№8. ТЕРПЕТЬ ДИСКОМФОРТ

Если во время окрашивания кожа головы жутко чешется или красящая смесь попала в уши, не стесняйтесь сказать об этом мастеру. Он исправит ситуацию.

№9. ОПАЗДЫВАТЬ НА ЗАПИСЬ

"10-минутная задержка не страшна, - считает стилист Мари-Антуанетт Мартинез. - Но если вы опаздываете более чем на 15 минут, то лучше сразу отмените запись. Иначе мастеру придется работать быстрее, чтобы не опоздать к следующему клиенту".

№10. СТРИЧЬСЯ ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ

Решили постричься и добавить прядям эффект "омбре" или "балаяж" в один день? В таком случае для начала отправляйтесь на стрижку, а уже потом - на окрашивание. Так колористу придется окрашивать не кончики, которые потом отрежут, а распределять краску уже по новой длине.

№11. ТЯНУТЬ СО СТРИЖКОЙ

И дело не в стереотипе, что частая стрижка ускоряет рост волос (в этом помогут только сбалансированная диета и тщательное мытье головы). "Посещение парикмахера раз в 6-8 недель избавит от проблемы секущихся кончиков. Благодаря этому волосы будут выглядеть здоровыми", - подсказывает мастер Мари Робинсон.

№12. ЧРЕЗМЕРНЫЕ ОЖИДАНИЯ

Не думайте, что зайдя в салон брюнеткой, через пару часов выйдете из него платиновой блондинкой как Гвен Стефани. За одну процедуру такого эффекта добиться, конечно, можно, вот только есть риск остаться без волос. Поэтому придется походить к мастеру несколько раз.