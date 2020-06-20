20 июня 2020

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5 модных асимметричных вещей, которые помогут сделать фигуру стройнее

Мода

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5 модных асимметричных вещей, которые помогут сделать фигуру стройнее
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20 июня 2020 11:35

5 модных асимметричных вещей, которые помогут сделать фигуру стройнее

Ничто так идеально не создает иллюзию более стройной фигуры, нежели вещи с асимметричным кроем, который в тренде последние пару весенне-летних сезонов. Мы выбрали самые универсальные из них!

Асимметричная юбка с запахом

Ни что так не делает настолько изящными на вид ноги и бедра, как струящаяся юбка асимметричного кроя, которая может быть, как с запахом, так и трендовыми воланами. Даже яркий или крупный принт не сработает против тебя, если наденешь такой фасон.

Асимметричная юбка-шорты

Наравне с бермудами летом 2018 в моде и асимметричные шорты, которые скроены так, что спереди выглядят, как юбка с двумя пропорциональными фалдами, которые и делают ноги визуально бесконечными.

Длинное асимметричное платье

Платье-миди с ярким цветочным принтом и асимметричным подолом - модный хит лета 2018. Легкое и струящееся, оно превращает любую девушку в тонкую и звонкую фею, подчеркивая при этом женственные изгибы фигуры.

Короткое асимметричное платье

Сделать ноги стройнее и длиннее - достаточно просто. Для этого нужно обзавестись асимметричным платьем длиной выше колена. Неровный крой подола создает правильную оптическую иллюзию, которой не так легко добиться с другими вещами!

Асимметричный топ

Последние годы в моде топы и рубашки сложного кроя с элементами деконструктивизма, которые чаще всего имеют асимметричный дизайн, что позволяет им делать образ стильным, а талию тоньше.

edinstvennaya.ua


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