12 июня 2020

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Носим шорты как Ирина Шейк - Яркие примеры

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Носим шорты как Ирина Шейк - Яркие примеры
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Что взять в отпуск, чтобы выглядеть модной? - ФОТО

12 июня 2020 10:24

Носим шорты как Ирина Шейк - Яркие примеры

Ультракороткие, велосипедки, с высокой талией - кажется, у Ирины есть все самые модные шорты этого лета и миллион идей, как их носить. С завязанными на американский манер на груди рубашками, со стянутыми в узел на талии футболками, с рубашками, расстегнутыми на нижние пуговицы, с атласными блузками, с массивными кроссовками, а самое главное, с "мартинсами".

Носите этим летом шорты как Ирина Шейк. Эти образы легко повторить. Для этого не нужно иметь фигуру, как у супермодели, достаточно лишь немного смелости и готовности к модным экспериментам.


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