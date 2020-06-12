Что взять в отпуск, чтобы выглядеть модной? - ФОТО

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Долгожданный сезон летних отпусков наступил. Солнцезащитные средства куплены, косметичка собрана, осталось дело за малым - решить, что взять с собой из одежды. Конечно, можно обойтись простыми топами и короткими шортами. Но истинные модницы знают, что для променада вдоль побережья этого набора будет не достаточно. Успех фотографий из отпуска в Instagram напрямую зависит от красивых нарядов, соответствующих атмосфере беззаботных курортов на берегу моря.

Универсальная вещь, которая на фоне волн и пальм смотрится оригинально, - это обычная белая рубашка. Советуем обратить внимание на удлиненную модель - так вы сможете носить ее и как платье-тунику, и как кроп-топ, завязав полы на животе.

Еще одна крутая и не менее фотогеничная вещь - юбка, напоминающая рыбацкую сеть. Примерьте ее с упомянутой выше белой рубашкой или вовсе откажитесь от верха, позволив купальнику сыграть роль модного топа.

Хлопковые или льняные брюки выручат вас в жару, а также в том случае, если вы успели обгореть и хотите взять небольшой перерыв. Выбирайте брюки свободного кроя и носите их с плетеными мюлями, сандалиями на липучках или вьетнамками. Образ можете смело дополнять сумкой-авоськой и украшениями из ракушек - они этим летом актуальны как никогда.

  

Поклонницам темпераментных образов рекомендуем взять пару-тройку кроп-топов с длинными рукавами и завязками на груди. Не сдерживайте себя при выборе оттенков и принтов - во время солнечных каникул можно позволить себе максимально насыщенные цвета и узоры. Даже если в обычной жизни вы не носите леопард, во время отпуска попробуйте приручить эту расцветку - все-таки путешествия нужны для того, чтобы пробовать что-то новое.

  

Если "хищные" принты вам не подходят, отдайте предпочтение цветочным сочетаниям, которые подчеркнут ваш романтичный настрой. Поэтому, собирая чемодан в отпуск, не забудьте положить пару платьев с цветочным узором.

  

Белые вещи из натуральных тканей - самый беспроигрышный вариант для морского путешествия.

Н. Гасымова

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