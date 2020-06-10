10 июня 2020

отправить статью
Цветочное мини и кеды: комплект Скарлетт Йоханссон идеален для жары +27 <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

12:39

  • 94
Цветочное мини и кеды: комплект Скарлетт Йоханссон идеален для жары +27 - ФОТО
Может ли крем с высоким SPF препятствовать производству витамина D

Здоровье

12:27

  • 91
Может ли крем с высоким SPF препятствовать производству витамина D
Топ-5 самых полезных летних ягод <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гурмания

12:18

  • 111
Топ-5 самых полезных летних ягод - ФОТО

10 июня 2020 12:39

Цветочное мини и кеды: комплект Скарлетт Йоханссон идеален для жары +27 - ФОТО

Скарлетт Йоханссон настолько притомилась в самоизоляции, что готова под любым предлогом вырваться из дома. Вездесущие папарацци заметили звезду во время весьма неординарного занятия: она собственноручно мыла машину в Хэмптонсе. В этом престижном пригороде Нью-Йорка актриса живет со своим возлюбленным, сценаристом и комиком Колином Жостом.

Наша героиня составила безупречный летний образ, идеальный для любого случая. Скарлетт надела романтичное платье голобого оттенка с мелким белым принтом. Наряд на пуговицах и с короткими рукавами в сочетании с миниатюрной длиной подчеркнул аппетитные формы Скарлетт. Актриса никогда не стремилась быть стройной как тростинка, а предпочитала женственные очертания фигуры.

Образ звезда завершила тряпичными кедами в тон и защитной маской - бессменным аксессуаром нового времени. Скарлетт отказалась от макияжа и собрала волосы в небрежный пучок - голливудская беззаботность в исполнении актрисы притягательна как всегда.

Вazaar.ru


Просмотров: 94

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

31 мая 11:52

  • 684
Uniqlo выпустил коллекцию с Билли Айлиш и Такаси Мураками

Мода

29 мая 13:20

  • 687
Кутюрная Неделя моды в Париже впервые пройдет в онлайн-формате

Мода

25 мая 12:56

  • 705
Gucci решили отказаться от сезонных коллекций