Цветочное мини и кеды: комплект Скарлетт Йоханссон идеален для жары +27 - ФОТО

Скарлетт Йоханссон настолько притомилась в самоизоляции, что готова под любым предлогом вырваться из дома. Вездесущие папарацци заметили звезду во время весьма неординарного занятия: она собственноручно мыла машину в Хэмптонсе. В этом престижном пригороде Нью-Йорка актриса живет со своим возлюбленным, сценаристом и комиком Колином Жостом.

Наша героиня составила безупречный летний образ, идеальный для любого случая. Скарлетт надела романтичное платье голобого оттенка с мелким белым принтом. Наряд на пуговицах и с короткими рукавами в сочетании с миниатюрной длиной подчеркнул аппетитные формы Скарлетт. Актриса никогда не стремилась быть стройной как тростинка, а предпочитала женственные очертания фигуры.

Образ звезда завершила тряпичными кедами в тон и защитной маской - бессменным аксессуаром нового времени. Скарлетт отказалась от макияжа и собрала волосы в небрежный пучок - голливудская беззаботность в исполнении актрисы притягательна как всегда.

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