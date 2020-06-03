Как носить джинсовые шорты и выглядеть элегантно: идеи от модных француженок

Шорты - одна из наших самых любимых вещей в летнем гардеробе и, к счастью, в этом сезоне актуальны разные оригинальные фасоны. Бермуды, экокожа, трикотаж - интересныех тенденций на лето предостаточно, но не забывай и о нашей любимой классике. Давай разберемся, как носить джинсовые шорты модно и элегантно летом 2020, вдохновляясь Instagram-аккаунтами стильных француженок.

Джинсовые шорты + белая футболка

Классическое комбо на все времена, с которым невозможно ошибиться. Но важную роль всегда играют детали: вместо коротких шорт выбери модель выше колена, а элегантные нотки образу придут аксессуары - плетеная сумка и широкий ремень.

Джинсовые шорты + голубая рубашка

Короткие шорты с белой майкой смотрятся очень по-летнему, а еще лучше - с классической рубашкой, завязанной спереди на узелок. А как красиво сюда вписались песочные туфли на низком каблуке и соломенная шляпа!

Джинсовые шорты + блуза с пышными рукавами

Топы с квадратными вырезами и объемными рукавами - настоящий хит лета, поэтому если ты не знаешь, с чем носить джинсовые шорты, тебе обязательно нужно примерить похожий наряд. Из обуви сюда подойдут лаконичные мюли или сандалии с тонкими ремешками.

Джинсовые шорты + кружевной воротник

Согласись, сочетать рваные шорты с лаковыми лоферами и кружевными деталями - это очень по-французски. Добавь сюда еще элегантную сумку и эффектный летний образ готов.

Джинсовые шорты + жакет

Стильная вещь, которая мгновенно делает любой образ более собранным и серьезным, - это жакет. Сейчас в моде удлиненные и объемные фасоны, которые круто смотрятся с белыми футболками и кроп-топами. И даже никакие украшения, кроме пары сережек, сюда добавлять необязательно.

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