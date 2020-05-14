Сумка мечты у Эмили Ратаковски - Идеальная для любого образа - ФОТО

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Эмили Ратаковски с мужем уехали из Нью-Йорка в солнечную Калифорнию. Супруги не упускают случая отправиться на улицу, благо у них есть веский повод для выхода: прогулки с любимым псом Коломбо.

На этот раз семейная пара прогулялась вокруг одного из самых популярных пляжей Лос-Анджелеса. Эмили составила безупречный образ для неторопливых променадов. Она надела базовую белую футболку и свободные брюки цвета хаки, а вокруг пояса обмотала худи серого цвета с говорящей надписью: "Оставайтесь дома".

Инстадива оставила волосы распущенными и не забыла о солнцезащитных очках: Эмили предпочла классическую модель.

Яркой деталью аутфита Эмили стала модная сумка The Chain Pouch Bottega Veneta. Об этом аксессуаре мечтают модницы во всем мире, а пример модели снова доказывает, что Дэниел Ли создал сумку, которая идеально впишется в любой образ.

Фото: LEGION-MEDIA

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