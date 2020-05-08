6 самых модных принтов лета 2020 - ФОТО

Сейчас самое время разобраться, какие принты в тренде летом 2020 года. Мы собрали для вас шесть главных принтов этого сезона.

Клетка виши

Двухцветный принт был изобретен ткачами французского городка Виши и был очень популярен в 1960-е. Вклад в продвижение этой расцветки сделала актриса Бриджит Бардо, выбрав ее для своего свадебного платья. Наступающим летом этот принт украсит брючные костюмы, платья с объемными рукавами и легкомысленные короткие топы. Правильный образ с клеткой виши поможет создать по-настоящему отпускное настроение. Лучшие компаньоны для такого рисунка - белый и голубой деним, соломенная шляпа и сандалии с тонкими ремешками.

Горох

Традиционно такой узор использовался в костюмах танцоров фламенко. А новое рождение принт пережил в 1950-х годах в связи с трендом на пин-ап. Кристиан Диор выпустил коллекцию платьев с таким рисунком, а настоящим амбассадором горошка была Мерилин Монро. Весной и летом 2020 года самая актуальная расцветка для гороха - черно-белая. Берем пример со знаменитой блондинки и носим платья, юбки и топы в горошек хоть каждый день!

Тай-дай

Красочные разводы на футболках и толстовках напоминают нам в первую очередь об эпохе хиппи и калифорнийских серферах из Санта-Моники. Несколько лет назад благодаря хип-хопу тай-дай пережил эпоху возрождения. И действительно, именно музыкальные фестивали - привычная площадка для этого тренда. А в этом сезоне бунтарский узор перешел и на достаточно классические вещи - например, на хлопковые юбки и брюки или даже сумки. Правило тут действует самое простое: выбираем одну яркую вещь с рисунком, миксуя ее с вещами нейтральных оттенков.

Зебра

Несмотря на наше увлечение леопардовым принтом, который последние несколько сезонов не выходит из моды, этим летом стоит обратить внимание и на другой анималистичный узор. Полоски зебры, которые ассоциируются с 1980-ми и эпохой диско, за счет своей монохромности будут смотреться намного деликатнее. Ответ на вопрос, с чем же сочетать зебру, лежит на поверхности: выбирайте черный и белый. А вот яркие цвета и тем более неон в сочетании с такими полосками - это уже задачка со звездочкой. Если этот принт кажется вам слишком агрессивным, можно оставить его для аксессуаров.

Тропики

Тропический узор в очередной раз попал в список самых популярных принтов лета 2020, обойдя на повороте привычный цветочный рисунок. Места "естественного обитания" тропического принта - это, скорее, пляжная одежда: всевозможные ромперы, сарафаны, купальники и принтованные сумки. Кстати, тропический узор подойдет и для офиса - ничто не мешает вам заменить реалистичный принт на стилизованный или выбрать мелкий и неброский рисунок. Например, рубашка с деликатным гавайским принтом, уравновешенная жакетом и брюками, отлично подойдет для делового летнего образа.

Полоска

В весенне-летних коллекциях дизайнеры активно использовали достаточно выразительную широкую полоску. С привычной горизонтальной полоски акцент сместился на вертикальную и диагональную. В этом сезоне такой узор в основном инспирирован конструктивизмом и поп-артом. Однако, не стоит забывать, что широкая полоска - принт опасный и может визуально расширять пропорции фигуры.

Glamour.ru