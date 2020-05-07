7 летних трендов, которые стоит взять на заметку уже сейчас - ФОТО

До наступления календарного лета осталось меньше месяца, а значит, пора всерьез заняться изучением модных трендов, чтобы встретить июнь во всеоружии. Модный блогер и стилист из Лондона Далида Соомар рассказывает о главных вещах сезона и о том, как их носить.

БРЮКИ С НИЗКОЙ ПОСАДКОЙ

Низкая посадка - один из самых заметных трендов сезона весна-лето 2020. В жаркий период советую отдать предпочтение бермудам на бедрах. Большинство девушек наверняка будут делать ставку на высокую посадку, а вы станете модным революционером, продемонстрировав новую тенденцию. В сочетании с вдохновляющими топами в стиле 90-х - такими, как этот от Helmut Lang, бермуды с низкой посадкой займут достойное место в вашем гардеробе. Уверена, их вы наденете не один десяток раз.

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ

Когда Джей-Ло на показе Versace в Милане вышла на подиум в культовом зеленом платье с тропическим узором, я сразу поняла, в чем открою сезон летних прогулок и вечеринок. Не бойтесь выглядеть ярко - экспериментируйте с цветом и размером принта, позволив себе чуть больше обычного!

ВСЕ ЕЩЕ ЦВЕТОЧНЫЙ ПРИНТ

Цветочный принт с его умилительным эффектом остается в прошлом, в моде - новые интерпретации. Например, яркие сочетания оттенков или другая крайность - крупные цветы на черном. В любом случае, пока тема флористики остается с нами, я рекомендую комбинировать платья и блузы с цветочным узором с более грубыми вещами - например, с темными очками в массивной оправе.

КРОП-ТОПЫ

В новом сезоне кроп-топы становятся еще короче и превращаются в бра. Если вы пока стесняетесь пройти по оживленной улице города в топе, напоминающем нижнее белье, советую дополнить его любимым объемным жакетом и брюками с высокой талией. Идеальный образ для летнего коктейля готов.

ГОРОХ

Горох - самый классический и кинематографичный принт, который добавит ноту аристократичности в любой образ. В сезоне весна-лето 2020 я голосую за мелкий и средний горох на летящих юбках, воздушных платьях и топах с объемными рукавами.

РЮШИ

Наступающим летом обязательно приобретите несколько вещей с оборками. Во-первых, это синоним женственности, а во-вторых, это просто красиво. Носите украшенные оборками юбки и блузы с нейтральными базовыми вещами и без проблем проходите на любую, даже самую закрытую вечеринку города.

ВСПЫШКИ НЕОНА

Неон в новом сезоне остается в наших гардеробах, однако чуть смягчает свою напыщенную натуру. Я делаю ставку на клетчатую серо-лимонную водолазку и уверенно объявляют уличным модникам "Шах и мат".

Фотограф: Дебора Мазетти / Debora Mazetti / @Debravation

Glamour.ru