7 самых стильных моделей сумок этого лета - ФОТО

Сумка - обязательный спутник любого образа. Невозможно представить девушку, которая бы не была увлечена своим аксессуарным гардеробом. На лето 2020 дизайнеры подготовили для нас неимоверное количество стильных трендов. Представляем ТОП-7 модных моделей сумок на лето 2020 - только вам решать, которая достойна вашего внимания.

Седло

Уверены, вы не удивитесь, когда узнаете, что легендарная модель saddle-beg ведет свою историю еще со времен Дикого Запада. Именно этот аксессуар выполнял функцию вспомогательного помощника величественных ковбоев. В мире моды она приобрела популярность лишь в 70-х годах прошлого века, а вернула свое имя только в прошлом сезоне с легкой руки Марии Грации Кьюри. В современных реалиях "седло" выглядит очень характерно, этнографично и невероятно стильно.

Плетения

Конечно, услышав про обновленную моду на плетения, вы можете пойти привычным путем и приобрести соломенную версию актуального тренда. Впрочем, модное лето 2020 требует от вас большей изобретательности. Кожаные версии замысловатых плетений - свежий must-have, которые предпочитают самые отпетые фэшионисты. Форма не имеет значения - фактура решает все.

Меховые

Нестандартный подход использовать меховые изделия летом 2020 может многих привести в недоумение. Но кто сказал, что плюшевую фактуру нужно использовать лишь в морозный сезон? Дизайнеры стирают границы гендеров, трендов и времен года. Многие стритстайл-активистки предпочитают уже сейчас носить меховые "багеты" и тоуты, демонстрируя свое смелое решение бунтовать.

Макси

Такая, чтобы можно было поместить в нее буквально всю жизнь. И мы нисколько не преувеличиваем, когда говорим, что макси-сумка может уместить в себе не только самые необходимые вещи, но и любую мало-мальски значимую безделушку. Гигантские сумки стали так популярны благодаря постепенному, но твердому главенству "оверсайза". Теперь не только очки-маски - обязательный атрибут лета 2020, но и сумки им под стать.

Микро

Впрочем, никто не отменял моды на миниатюрные, сувенирные изделия. В такой сумочке вам едва ли удастся поместить тюбик любимой губной помады, но чувствовать вы себя будете однозначно на высоте. Подобные микро-аксессуары - всего лишь дорогостоящее удовольствие, которое может четко обозначить вашу фэшн-осведомленность. Практичности от них точно не добиться, но в качестве украшения "малютки" вас смогут поразить.

Тоут

Понятные, правильные, классические - тоуты незаметно пробрались в хит-парады аксессуарной моды лета 2020. Особой замысловатостью подобный формат точно не отличается, но зато именно он сможет выручить вас в очень занятой день. Для того, чтобы слегка усилить фэшн-характеристики аксессуара, выбирайте модели исключительно ярких оттенков.

Мягкие

Забыть о знаменитых сумках-пельмешках - The Pouch от Bottega Veneta нам не удается даже во сне. Эти мягкие, уютные и абсолютно непрактичные модели снятся нам и днем, и ночью. Бренды масс-маркета придумали множество похожих вариантов, которые не нарушают при этом авторских прав. Выбирайте мешковатые модели без ручки с защелкой "поцелуйчик" лаконичных оттенков, чтобы подчеркнуть свой респектабельный статус.

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