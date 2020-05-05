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5 мая 2020 12:00

Главный аксессуар сезона - банданы - ФОТО

Последние несколько месяцев идеальная укладка - это последнее, о чем приходится думать. К счастью, тренды сезона на нашей стороне. Так что, если у вас отросли корни или стрижка потеряла форму - не беда. По удачному стечению обстоятельств, главным аксессуаром этого лета станет бандана, повязанная на голове на манер косынки.

Этот стилистический прием взял в оборот всенародный любимчик Жакмюс - дизайнер предлагает носить косынку и в следующем сезоне. На показах Gucci и Dior тоже не обошлось без платков на голове. Если этих аргументов не достаточно, то вспомните Кэрри Брэдшоу, которая еще в нулевых показала, как носить бандану. Главная героиня "Секса в большом городе" сочетала ее с топами-бандо и солнцезащитными очками овальной формы - образ актуальный как никогда.

Современные инста-модницы уже подхватили тренд: Алекса Чанг и Белла Хадид проводят в них карантин. К слову, снимки стритстайла (который, кажется, был в прошлой жизни) доказывают, что этот аксессуар пригоден не только в условиях домашней самоизоляции - в перспективе будем носить его с костюмами-двойками и рубашками с анималистичным принтом.

Вazaar.ru


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