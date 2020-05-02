Какие джинсы мы должны носить в сезоне весна-лето 2020? - ФОТО

Любимая пара джинсов есть у каждой из нас: та, что переходит с нами из сезона в сезон и идеально сочетается почти со всеми вещами гардероба. Если в прошлые годы вы, как и мы, предпочитали скинни, то сейчас самое время обратить взгляд в сторону других моделей.

В весенне-летнем сезоне дизайнеры голосуют за джинсы свободного кроя - от женственных расклешенных до расслабленных брюк палаццо.

Мы составили для вас гид по главным джинсовым трендам сезона весна-лето 2020.

ДЖИНСЫ КЛЕШ

Джинсы клеш - очередная яркая отсылка к модным 70-м. Их возвращению на авансцену мы радуемся не меньше, чем появлению в нашем гардеробе кардиганов. И, судя по стритстайл-репортажам, активистки уличной моды разделяют с нами эти эмоции и носят расклешенные джинсы с ультрамодными прозрачными блузами, жакетами со сложными принтами и оригинальной даже для нашего времени обувью.

ДЖИНСЫ С ОТВОРОТАМИ

Подвороты на джинсах в предстоящем сезоне станут максимально широкими - от 10 до 30 см. Причем, чем они будут больше, тем лучше. Этот прием уже полюбился многим модницам, например, немецкий блогер Леони Ханне во время кутюрной Недели моды в Париже была замечена папарацци в темно-голубых джинсах Loewe с контрастными белыми отворотами. Их девушка дополнила водолазкой Nina Ricci, объемным кардиганом Maison Margiela и сумкой Prada - отличный пример того, как можно построить образ из вещей всех оттенков голубого.

ДЖИНСЫ ПАЛАЦЦО

Максимально широкие джинсы палаццо также напоминают нам о разнузданных временах хиппи. Надеваем их, дополняем образ очками в круглой оправе и включаем старый добрый альбом The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Для более полного погружения предлагаем завершить образ жакетом с цветочным узором и футболкой с аэрозольными разводами. Хотите избежать коннотаций с той эпохой? Тогда примерьте палаццо из денима с водолазкой, лодочками на шпильке и широкополой шляпой.

ДЖИНСЫ ПРЯМОГО КРОЯ

Джинсы прямого кроя - сегодня самая универсальная модель. Именно они стали главной альтернативой популярным вчера скинни. В новом сезоне обратите внимание на "варенки" - они опять на пике популярности. Кстати, при покупке новой пары советуем присмотреться к джинсам как с высокой, так и со средней или низкой посадкой. Да-да, эти фасоны снова возвращаются в моду.

БЕЛЫЕ ДЖИНСЫ

Весной особенно приятно выйти из дома в белоснежных джинсах. Согласитесь, на фоне городской слякоти в них вы будете выглядеть очень эффектно и смело. Признаемся честно: благодаря скандинавским модницам, которые часто, вопреки погодным условиям, облачаются во все белое, мы обратили внимание на белые джинсы еще в прошлом сезоне. Пример для подражания - образ стилиста Мии Джул.

ДЖИНСЫ С ЗАЩИПАМИ

Джинсы с защипами на высокой талии - на наш взгляд, наиболее утонченная версия объемных брюк из денима. Они делают бедра более женственными и создают акцент на талии. В офис носите их с элегантными лодочками и жакетами, а для воскресного бранча с подругами дополните худи или свитером с высоким горлом.

ДЖИНСЫ BOOT CUT

Укороченные джинсы Boot Cut весной остаются в гардеробах самых известных модниц. Например, немецкий блогер Каролина Даур делает ставку на модель белого цвета, подчеркивая свою осведомленность в последних fashion-тенденциях. Повторить ее образ легко - достаточно дополнить джинсы обувью на каблуках (это визуально вытянет силуэт) и жакетом с поясом.

ДЖИНСЫ С РАЗРЕЗАМИ

Активисток стритстайла часто можно заметить именно в такой модели. С чем носить? С туфлями на шпильке и без, лоферами, сандалиями, босоножками и даже с кроссовками.

Glamour.ru

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