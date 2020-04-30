8 главных обувных трендов сезона весна–лето 2020 - ФОТО

Cамое время обсудить обувные тренды лета 2020.

КОЖАНЫЕ ВЬЕТНАМКИ

@brittanybathgate

Единственная уличная обувь, которая в период самоизоляции остается с нами, - кожаные вьетнамки - прослужит нам все ближайшее лето. Если в прошлом году мы делали ставку на модели с каблуком, то в этом нас будет интересовать их классическая версия на плоской подошве.

БАЛЕТКИ

@katcollings

Главным камбэком сезона можно назвать балетки. Наступающим летом лодочки на плоском ходу будут повсеместно - и в инстаграмах любимых блогеров, и в нашем обувном шкафу, и на полке у мамы. В тренде - модели из мягкой кожи с квадратным или зауженным носом - круглый мыс оставьте туфлям "мэри джейн".

ТУФЛИ С ЦЕПОЧКАМИ

@emilisindlev

Похоже, цепи в новом сезоне будут украшать не только шею, но и щиколотки. Нет, мы говорим не про анклеты, а про декорированные золотыми и серебряными цепочками туфли и босоножки. Это, без сомнений, одна из самых серьезных обувных тенденций 2020 года. Нарядную пару носите с шортами-бермудами и белой футболкой днем и с минималистичным брючным костюмом вечером.

ЛОФЕРЫ НА КАБЛУКЕ

@lindatol_

В прошлом году популярные последние годы лоферы несколько потеряли свои позиции, но уже этой весной триумфально вернулись в наши гардеробы. Правда, в новом виде - с устойчивым каблуком и контрастными вставками. Грубые на первый взгляд, они отлично сочетаются и с женственными платьями в робкий цветок, и с широкими джинсами, добавляя наряду аристократичности.

ТУФЛИ "МЭРИ ДЖЕЙН"

@thestyleeditorials

В число модной обуви весенне-летнего сезона вошли туфли "мэри джейн". Своим названием они обязаны героине английского комикса Buster Brown - девочке Мэри Джейн, которая обожала туфли с закругленным носом и ремешком на подъеме. О них вам нужно помнить две вещи: во-первых, они идеально смотрятся с носками, а во-вторых, привносят в образ ноту наивной иронии.

СПОРТИВНЫЕ САНДАЛИИ

@blancamiro

Поклонницы спортивной обуви этим летом отложат в сторону кроссовки и наденут сандалии с липучками. Обувь, напоминающая о детском лагере и разбитых коленках, не только удобна, но и универсальна. Современные модницы носят такие сандалии с деловыми брюками и романтичными топами, а также с легкими сарафанами, джинсами, кожаными шортами и другими элементами женского гардероба.

МИНИМАЛИСТИЧНЫЕ БОСОНОЖКИ

@erika_boldrin

Горячо любимые всеми модными блогерами и редакторами минималистичные босоножки остаются с нами еще на один сезон. На это есть две причины: первая - их лаконичная элегантность, вторая - уникальная способность сочетаться с любыми вещами: от легких шифоновых платьев и деловых брюк до рваных джинсов и экстравагантных кожаных мини-юбок.

МЮЛИ НА КАБЛУКЕ

@tineandreaa

Если вьетнамки этим летом потеряли каблук, то мюли, напротив, его приобрели. В числе актуальных моделей - варианты на невысоком каблуке-рюмке, а также экстравагантные на высокой шпильке. Мы голосуем за первый и будем носить его с хлопковыми платьями в жару и с широкими брюками из легкого денима в пасмурную погоду.

Glamour.ru