Разноцветный маникюр - Самый модный тренд лета - ФОТО

Знаете, что собираются сделать многие наши читательницы, когда карантин закончится? Пойти на маникюр. Мы предлагаем вам сделать ставку на главный тренд лета 2020. Разноцветный маникюр захватил ленту Instagram: его делают, задавая тенденции, модные блогеры, звезды и их мастера. Возьмите идеи из нашей подборки и попробуйте воплотить их в жизнь. Что важно: такой маникюр прекрасно выглядит и на коротких, и на длинных ногтях любой формы - от мягкого квадрата до миндалевидной.

Пастельный

Сочетайте в маникюре близкие друг к другу оттенки из одной палитры - красивые примеры мы собрали ниже. Акварельный лимонный прекрасно дружит с мятным и молочным, а васильковый - с голубым. При этом можете не бояться добавлять вкрапления насыщенных цветов - например, очень гармонично с пастелью сочетается охра.

Яркий

Яркий маникюр традиционно ассоциируется с летом, солнцем и загорелой кожей. В трендовом ярком маникюре можно сочетать буквально любые цвета: красный, желтый, зеленый, синий. Если вы из числа настоящих смельчаков, которые не боятся экспериментов, можете взять эти цвета, но только в неоновом варианте (как Камила Коэльо, которая еще и надела салатовый жакет, а на веки нанесла сияющие лимонные тени). Кстати, очень интересно выглядит французский маникюр, если вместо белого лака вы будете использовать много цветных.

Нюд

Даже если вы всю жизнь используете исключительно полупрозрачный лак, вы тоже можете попробовать модный тренд - просто возьмите бежевые и коричневые оттенки. А там - предупреждаем - захочется добавить и плотный молочно-белый, и пастельный зеленый, и далее по списку!

Glamour.ru