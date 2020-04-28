Модные тренды лета 2020 - ФОТО

БРА НАПОКАЗ

Хотите верьте, хотите нет, но после самоизоляции многие из нас будут одеваться намного смелее, чем раньше. Летом дизайнеры предлагают делать акцент на бра.

ОБЪЕМНЫЕ РУКАВА

Объемные рукава начали набирать популярность в прошлом году и этим летом готовы стать главным символом романтики в гардеробе. Причем в моде как короткие рукава-фонарики, так и пышные длинные рукава с широкими манжетами.

ШНУРКИ ВОКРУГ ЩИКОЛОТОК

Если вы в течение последних нескольких месяцев внимательно следили за звездами уличной моды, то наверняка заметили, что некоторые из них завязывают ремешки своих сандалий вокруг брюк. По прогнозам экспертов, этот микротренд будет актуален в течение всего 2020 года.

ПРОЗРАЧНЫЕ ТКАНИ

Если носить бра напоказ для вас слишком, дизайнеры советуют экспериментировать по-другому. Делайте ставку на прозрачные ткани, играя с силуэтами, - для начала подойдет рубашка из органзы, а следующим шагом станет юбка или платье из прозрачного тюля.

ЭЛАСТИЧНЫЕ ШНУРКИ НА ОДЕЖДЕ

Затягивающиеся спортивные шнурки пришли в наш повседневный гардероб. Дизайнеры украшают ими рубашки, бомберы и платья и предлагают использовать не только как декоративный элемент, но и для создания акцента - например, на талии.

МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ КОЖА

Переливающиеся на солнце серебристые плащи, брюки, рубашки и сумки продолжают править бал. Позвольте вещам из металлизированной кожи играть главную роль в вашем образе.

НИЗКАЯ ПОСАДКА

Низкая посадка возвращается. В летнем сезоне она будет дружественно соседствовать с высокой, постепенно завоевывая любовь модниц. Первым делом рекомендуем обратить взгляд в сторону свободных брюк и юбок на бедрах, их можно запросто комбинировать с летящими блузами и строгими жакетами.

БРОСКИЕ КРУПНЫЕ ПРИНТЫ

Трепетные полевые цветы и горох, безусловно, остаются в наших гардеробах, но летом у них появятся серьезные конкуренты. Гигантские розы, огромные пальмовые листья и другие броские принты становятся новым показателем вашей модной смелости.

АНГЛИЙСКАЯ ВЫШИВКА

Английская вышивка олицетворяет женственность и элегантность. Так что если хотите прослыть начитанной девушкой из высшего общества, примерьте платья или рубашки, декорированные этой кружевной историей.

ПЛАТЬЯ СО СБОРКАМИ

Не успели похудеть к лету и во время самоизоляции старательно ели мучное и сладкое? Тогда присмотритесь к платью со сборками на талии. Оно визуально скроет существующие недостатки и позволит вам чувствовать себя увереннее.

Glamour.ru