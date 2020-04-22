22 апреля 2020

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5 модных образов для дома <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

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5 модных образов для дома - ФОТО
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22 апреля 2020 12:00

5 модных образов для дома - ФОТО

Рубашка оверсайз

Рубашка мужа или удлинённая рубашка оверсайз станет невероятно стильным и сексуальным нарядом для дома - женщина в ней выглядит более хрупкой и изящной.

Шелковая или атласная пижама

Такое одеяние создаст шикарный и дорогой образ, как будто вы находитесь на Лазурном Берегу и за окном пришвартована ваша собственная яхта.

Легкое трикотажное платье

Вариант для тех, кто не признаёт брюки и во главу угла ставит женственность. Трикотаж не будет стеснять движения, а длину платья вы можете выбрать на свой вкус.

Свободное худи с леггинсами или брюками

Комплект больше подойдёт тем, кто самоизолировался в загородном доме и периодически выбегает на улицу. Он выглядит свежо, динамично и спортивно.

Тонкие трикотажные костюмы

Причём необязательно выбирать те, что с брюками: костюмы с юбкой выглядят не менее стильно, однако более женственно и небанально.

Glamour.ru


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