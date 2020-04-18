5 модных правил, которые не стоит забывать, пока мы сидим дома - ФОТО

Карл Лагерфельд говорил: "Спортивные штаны - признак поражения. Если вы приобрели их, значит, вы окончательно потеряли контроль над собственной жизнью". Конечно, он не предполагал, что в 2020 году мир охватит пандемия, а мы все будем сидеть по домам. Безусловно, комфортная одежда - главный помощник в борьбе с тревогой и чувством одиночества. Однако психологи не рекомендуют полностью переключаться на удобные вещи. Напротив, многие советуют даже дома в рабочие часы носить деловую одежду, а тапочки сменить на туфли. Мы к таким радикальным мерам пока не готовы, но тоже составили 5 модных правил.

ПЛАТЬЕ - ЛУЧШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ТРИКОТАЖНОМУ КОСТЮМУ

Не будем скрывать нашу любовь к спортивному костюму. Однако, чем сложнее становится отказать себе в очередной пачке чипсов, тем чаще мы начинаем поглядывать в сторону хлопковых и трикотажных платьев. Во-первых, платье дисциплинирует - в нем вы не будете часами валяться на диване, кутаясь в плед. Во-вторых, оно задает образу другой тон - чем не повод сделать новую фотографию в Instagram и следить за числом прибывающих лайков?

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО УКРАШЕНИЯ

Лучший способ сделать образ более нарядным - надеть украшения. Причем в период самоизоляции рекомендуем не тушеваться: миниатюрные "гвоздики" отложите в сторону и пустите в ход крупные серьги. Не забудьте про кольца, браслеты и актуальные этой весной массивные цепи - сегодня можно примерить все лучшее сразу как с платьем, так и с худи.

НОСИТЕ БЮСТГАЛЬТЕР

Безусловно, возможность ходить 24 часа в сутки без бра для многих - это синоним легкости бытия. Однако, если вы обладательница пышных форм, отказываться от бюстгальтера мы не рекомендуем, могут возникнуть боли в спине и шее, а также проблемы с осанкой. Но и здесь есть одна уловка - обычный кружевной бюстгальтер можно заменить на спортивный.

ИСПОЛЬЗУЙТЕСЬ МНОГОСЛОЙНОСТЬ

Когда вопрос с нижним бельем решен, самое время подумать о сложносочиненных образах. К потертым джинсам и простой футболке (или рубашке) можно подобрать уютный кардиган крупной вязки или популярный в этом сезоне трикотажный жилет. Золотое правило - вещи должны быть уютными, скованность в движениях вам ни к чему.

ГЛАДЬТЕ ОДЕЖДУ

Накрахмаленные рубашки не должны оставаться в прошлом. Пока вокруг постельного белья разгораются жаркие споры - гладить его или нет, мы отмечаем, что идеально выглаженные вещи улучшают ваше самоощущение. Взять за привычку быть опрятной и дома, и на людях - задача номер один.

Glamour.ru