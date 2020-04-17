Christian Dior проводит онлайн-выставку

В условиях карантина многие бренды не только всячески позаботились о нашей безопасности (большая часть марок начала шить защитные маски), но и продолжили привносить красоту в нашу жизнь. Так, Dior опубликовали документальный фильм-выставку под названием "Christian Dior: Designer of Dreams", посвященный архивным нарядам и истории модного Дома с момента его основания. Посмотреть картину можно на официальном YouTube канале Dior.

Лента продолжительностью почти в час расскажет об атмосфере, царившей в Парижском музее декоративного искусства, а также познакомит с людьми, причастными к ее созданию.

Еlle.ru