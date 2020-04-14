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Джейн Фонда выпустила линию костюмов для дома — Средства пойдут на борьбу с пандемией

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14 апреля 2020 17:00

Джейн Фонда выпустила линию костюмов для дома — Средства пойдут на борьбу с пандемией

Как и многие из нас на самоизоляции, Джейн Фонда тоже погружается в исследования мира удобной домашней одежды. Звезда решила представить спортивные костюмы собственного авторства.

В роли модели выступила она сама. Джейн поделилась кадром, на котором позирует в уютном сером костюме с полосками по бокам во всех цветах радуги. Рядом со звездой - ее любимый щенок, а губы ярко подведены красной помадой. Актриса выпускает эти костюмы не просто так: все средства, полученные от продажи, пойдут на благотворительность.

Часть средств Джейн перечислит на счет своей организации Fire Drill Fridays, работа которой сосредоточена на повышении осведомленности об экологических проблемах, а остаток будет переведен фонду One Fair Wage, выступающему за введение одинаковой минимальной зарплаты работникам.

"Каждая покупка внесет свой вклад в борьбу с изменениями климата и поможет нашей индустрии услуг и ее сотрудникам, которые страдают от последствий COVID-19", - написала Джейн в Instagram. Сама актриса в ноябре призналась, что планирует перестать приобретать новую одежду: тогда она заявила, что красное пальто, которое было на ней в тот момент, стало последней купленной ею вещью.

Bazaar.ru


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