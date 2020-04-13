Тина Кунаки показывает, как даже на карантине выглядеть по‑голливудски роскошно - ФОТО

Халат - следующая вещь после пижамы, которая призвана скрасить наше время в самоизоляции. Вариантов множество: сексуальные шелковые, расслабленные льняные и даже парадно-выходные, декорированные перьями. Но даже в этом вопросе классика (в данном случае мы говорим о белоснежном махровом халате) - самый лучший вариант. Подтверждение тому - новые фото в Instagram Тины Кунаки. На черно-белых снимках возлюбленная Венсана Касселя позирует как раз в таком "гостиничном" халате и с чашкой кофе и круассаном в руках. Добавьте к этому комплекту нарядные серьги-люстры и образ в духе кинозвезд Золотой эпохи Голливуда готов!

Bazaar.ru