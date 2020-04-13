13 апреля 2020

отправить статью
Тина Кунаки показывает, как даже на карантине выглядеть по‑голливудски роскошно <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:00

  • 162
Тина Кунаки показывает, как даже на карантине выглядеть по‑голливудски роскошно - ФОТО
Главные онлайн-концерты следующей недели <span class="color_red"> - НАША ПОДБОРКА</span>

Опросы

12 апреля 00:12

  • 1 373
Главные онлайн-концерты следующей недели - НАША ПОДБОРКА
5 смузи с куркумой, которые укрепят ваш иммунитет <span class="color_red">- ФОТО</span>

Здоровье

11 апреля 14:00

  • 723
5 смузи с куркумой, которые укрепят ваш иммунитет - ФОТО

13 апреля 2020 10:00

Тина Кунаки показывает, как даже на карантине выглядеть по‑голливудски роскошно - ФОТО

Халат - следующая вещь после пижамы, которая призвана скрасить наше время в самоизоляции. Вариантов множество: сексуальные шелковые, расслабленные льняные и даже парадно-выходные, декорированные перьями. Но даже в этом вопросе классика (в данном случае мы говорим о белоснежном махровом халате) - самый лучший вариант. Подтверждение тому - новые фото в Instagram Тины Кунаки. На черно-белых снимках возлюбленная Венсана Касселя позирует как раз в таком "гостиничном" халате и с чашкой кофе и круассаном в руках. Добавьте к этому комплекту нарядные серьги-люстры и образ в духе кинозвезд Золотой эпохи Голливуда готов!

Bazaar.ru


Просмотров: 162

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

30 марта 12:00

  • 949
5 способов носить брюки, чтобы быть самой модной этой весной - ФОТО

Мода

23 марта 14:00

  • 762
20 модных образов для дома из Instagram - ФОТО

Мода

19 марта 16:46

  • 750
Модные яркие оттенки в одежде, которые поднимут настроение - ФОТО